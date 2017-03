Lâm Đồng: Thu hồi 1 triệu vé số cào vì bị lộ kết quả

Theo ông Thái Khắc Ngọ, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, trong lô vé xổ số cào do công ty phát hành có ký hiệu từ DL 110 đến DL 119, gồm 1 triệu tờ có giá trị phát hành đến ngày 31/1/2013, thì có 100.000 tờ mang ký hiệu DL 116 bị lỗi kỹ thuật.



Sau khi kiểm tra, công ty đã phát hiện các vé này bị lỗi ở phần phủ lớp bạc chỗ ghi “Nơi cào trúng thưởng.” Số lượng chì phủ ở phần này bị gia công ít đi, không đảm bảo độ an toàn theo quy định.



Lợi dụng sơ hở trên, một số kẻ xấu đã dùng đèn cực sáng để soi dò biết kết quả trước khi cào. Sau khi chọn lấy những tờ có giá trị giải thưởng cao (500.000 đồng và 5, 25, 35 triệu đồng…) để trục lợi, kẻ xấu đã bán lại những vé không trúng thưởng hoặc trúng nhưng giá trị thấp, gây thiệt hại cho người mua.



Lượng vé số cào này được Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng in bằng công nghệ, kỹ thuật hiện đại tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ thông minh (tại Thành phố Hồ Chí Minh).



Trước mắt, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng tạm ngưng phát hành loại hình vé số cào trên và làm việc với đơn vị in để khắc phục lỗi kỹ thuật.



Công ty đã thông báo đến các đại lý và tiến hành thu hồi số lượng vé xổ số cào biết kết quả ngay, ký hiệu từ DL 110 đến DL 119 đang phát hành trên thị trường. Đồng thời Công ty cũng ngưng việc phát hành số vé còn tồn kho để có kế hoạch tiêu hủy./.



Theo Nguyễn Dũng (TTXVN)