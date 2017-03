Làm gì để ngăn chặn các vụ cướp tiệm vàng?

Vị cán bộ này cho biết, những cơ sở kinh doanh này cho rằng việc trang bị các thiết bị bảo vệ (camera, hệ thống báo động) là không cần thiết, tốn kém. Hoặc nếu có thì chỉ là camera quan sát tại chỗ chứ không lưu được hình ảnh, gây khó khăn cho công tác điều tra khi có vụ việc xảy ra.

Bên cạnh đó, các điểm sửa chữa, chế tác vàng bạc, đá quý hoặc những sơ sở kinh doanh nhỏ luôn lấy lý do điều kiện kinh tế hạn chế, vốn ít nên không có điều kiện trang bị các thiết bị bảo vệ, lực lượng bảo vệ mà chủ yếu do gia đình tự kinh doanh bảo vệ, chỉ đến khi có vụ việc xảy ra rồi thì mới lo đến... các biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, quan trọng nhất hiện nay là chế tài quy định việc lắp các thiết bị bảo vệ chưa có nên các cơ sở kinh doanh không tự giác trang bị thiết bị bảo vệ cho mình.

Còn tại một số các cửa hàng có lực lượng bảo vệ thì vẫn chưa đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Kiến thức được trang bị để giải quyết các tình huống xảy ra hầu như không có hoặc rất yếu. Vị cán bộ này cũng cho biết, một khó khăn nữa là, hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc do muốn giữ bí mật bảo vệ các loại mẫu mã riêng nên không cung cấp và cho chụp ảnh các chi tiết mẫu chế tác theo hướng dẫn của công an thành phố, nên khi có vụ việc xảy ra, rất khó khăn cho công tác điều tra.

Được biết, sau khi một số vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn và các tỉnh lân cận, Công an Hà Nội đã lên phương án phòng ngừa các vụ cướp tiệm vàng. Đại diện phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội, cơ quan công an yêu cầu các doanh nghiệp cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình về vận chuyển, bảo quản tiền, vàng, ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước ban hành như: Việc vận chuyển phải có ít nhất 2 người, tuyệt đối không vận chuyển tiền, vàng với số lượng lớn bằng xe máy; Không để quá nhiều tiền vàng ở quầy vào giờ thấp điểm.

Đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc nhỏ, yêu cầu đóng cửa trước 18h hàng ngày; Không thực hiện giao dịch với số lượng lớn ở quầy và ở ngoài cửa hàng; Yêu cầu các doanh nghiệp phải cam kết lắp đặt các thiết bị về an ninh, hệ thống báo động (Camera ghi hình, chuông báo động); Sử dụng tủ bày hàng là loại kính 3 lớp không vỡ vụn khi bị đập; Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải xây dựng, thực hiện các phương án cụ thể, sát thực tiễn về phòng, chống cướp tài sản và phải có cam kết đảm bảo về an ninh trật tự...

Lãnh đạo công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đến nay, 100% cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, cũng như các ngân hàng, điểm thu mua ngoại tệ trên địa bàn đã được lắp đặt thiết bị báo động và các bảo vệ chuyên trách đều được tập huấn kỹ năng phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống vi phạm xảy ra.

Theo N.Hường (Người Đưa tin)