Theo SƠN BÌNH - MINH TIẾN (TTO)



Khoảng 18g30 ngày 17-8, tại tiệm photocopy không số trên đường số 4, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, một thanh niên sau khi yêu cầu làm hồ sơ giả đến điểm tiếp nhận lấy “hàng”. Một người đàn ông tên Cường hướng dẫn tới một căn nhà bán tạp hóa ở đường số 4 gặp bà Lan để lấy hồ sơ bởi ông chỉ nhận làm trung gian. Tại tiệm này, không chỉ có ông Cường mà còn 3-4 thanh niên khác thay phiên nhau nhận làm giả hồ sơ xin việc cho khách có nhu cầu.Tại căn nhà bán tạp hóa, bà Lan (chủ tiệm) mang ra một xấp hồ sơ từ trong ngăn bàn, hỏi thêm khách về chiều cao, cân nặng để điền ngay tại chỗ vào giấy khám sức khỏe. Trên giấy khám sức khỏe này, dấu mộc của phòng khám đa khoa An Dân (thị xã Dĩ An) đã được đóng sẵn từ trước cùng nhiều chữ ký, con dấu giả của công an phường trên địa bàn Q.Thủ Đức.Khi giao bộ hồ sơ, bà Lan hỏi: “Em nhìn thử xem chứng minh này đã thay hình chưa?” và dặn thêm: “Xin việc xong, nếu muốn thay hình thì tới đây chị làm cho”.Tại tiệm ảnh Hoài Thương (đường số 4, P.Linh Xuân), một phụ nữ tên Thương cùng chồng tên Vinh chuyên nhận làm giả hồ sơ cho nhiều người với giá 120.000 đồng/bộ. Khoảng 9g45 ngày 21-8, tại hiệu ảnh này, người phụ nữ tên Thương giao một túi hồ sơ xin việc cho khách, trong túi hồ sơ có hàng loạt giấy tờ đều có chữ ký, con dấu giả của cơ quan chức năng.Hỏi bà Thương thủ thuật làm giả như thế nào, bà chỉ trả lời qua loa: “Chỉ tiếp nhận người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc, sau đó chuyển cho một người khác”. Nhiều ngày theo dõi “người khác” theo lời bà Thương, chúng tôi xác nhận người này tên Quế hay lui tới một căn nhà tại đường số 4, P.Linh Xuân. Quan sát căn nhà này, chúng tôi phát hiện có nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc làm giả các loại giấy tờ trong hồ sơ xin việc.Nhiều ngày thâm nhập tại các điểm tiếp nhận làm hồ sơ xin việc, chúng tôi lần ra một đường dây làm giả theo từng cấp và giao lại cho một vài thanh niên đi thu gom. Tại các điểm nhận nhỏ lẻ như photocopy Hải Hường (thị xã Dĩ An), hiệu ảnh Hoài Thương (P.Linh Xuân), cửa hàng điện thoại di động Quốc Hùng (P.Bình Chiểu) và hàng loạt tiệm tạp hóa, photocopy nhỏ lẻ trong “khu phố làm hồ sơ” tại đường số 4, khu phố 3 (P.Linh Xuân), sau khi tiếp nhận đặt hàng sẽ chuyển cho những người có “máu mặt” như ông Quế, ông Cường, ông Hội, bà Lan (cùng ngụ tại P.Linh Xuân)... kết hợp với một số người khác đến thu gom mang hồ sơ đi làm giả chữ ký, con dấu, chứng từ của cơ quan chức năng theo quy định trong bộ hồ sơ xin việc.Trung tá Võ Ngọc Mẹo - trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.Thủ Đức - cho biết: “Những bộ hồ sơ này có con dấu, chữ kỹ khá sắc sảo khó phân biệt nhưng đều là giả mạo”.