(PL)- Ngày 2-11, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đức Tâm, nguyên chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến (Thanh Hóa).

Trần Thành Nhật, nguyên giáo viên Trường THCS Nam Hà (Kiến An, TP Hải Phòng), về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra, hai ông Tâm và Nhật đã làm giả tài liệu của Bộ GD&ĐT để liên kết tuyển sinh đào tạo giữa Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến với Trường ĐH Y Hải Phòng. ĐẶNG TRUNG