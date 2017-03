Làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh cho công an xã bị kẻ trộm chó chém

Ngày 15-8 đã đến BV Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thăm, động viên và trao bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an cho ông Lê Văn Nghĩ (công an thường trực xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ông Nghĩ được bộ trưởng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 1-8, ông Nghĩ cùng đồng đội mật phục tại cầu San Tràn (xóm Phú Văn, xã Khánh Thành) để bắt các đối tượng trộm chó đang lộng hành trên địa bàn. Tại đây phát hiện hai người đi trên một xe máy mang theo một chiếc kiếm và một cần câu chó nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Hai người này trong lúc tháo chạy đã rút kiếm chém vào đầu ông Nghĩ. Cú chém mạnh khiến ông bị vỡ xương sọ não, tụ máu màng não, phải khâu bảy mũi trên trán.

Được biết chính quyền đang làm hồ sơ đề nghị cho ông Nghĩ được hưởng chế độ thương binh.

ĐẮC LAM