Lăm lăm tay súng để… “nói chuyện” với công an

Khoảng 21 giờ đêm 20-5, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Đội CSGT-TTCĐ Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 61 thì phát hiện xe ôtô biển số 65N-2085 vi phạm lỗi đèn chiếu xa. Khi xe 65N-2085 dừng lại, lực lượng của tổ tuần tra qua kiểm tra phát hiện người lái xe không thắt dây an toàn và người có mùi rượu bia. Trong xe có một người đàn ông ngồi ở băng ghế phía sau.

Khi tổ tuần tra lập biên bản vi phạm, người đàn ông lớn tiếng cự cãi. Ông này không cho tài xế ký tên vào biên bản vi phạm. Sau đó, ông đi về phía xe, lấy từ bên trong xe ra một khẩu súng ngắn, cầm ở tay trái rồi tiến về phía lực lượng công an. Tổ tuần tra bèn điện thoại báo cho Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp đến hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Dư, Phó Trưởng Công an xã Tân Bình, cho biết: “Khi chúng tôi đến hiện trường, yêu cầu người đàn ông đang cầm súng về trụ sở công an xã giải quyết, ông ấy tỏ vẻ không chấp hành. Chúng tôi phải thuyết phục một lúc khá lâu. Về đến xã, ông ấy và tài xế vẫn không chịu ký tên vào biên bản và phải một lúc sau mới đồng ý giao nộp khẩu súng cùng hai viên đạn”. Hồ sơ và khẩu súng cùng hai viên đạn đã được bàn giao về Công an huyện Phụng Hiệp.

Theo hồ sơ, khẩu súng mà người đàn ông cầm trên tay là súng bắn đạn cao su số 0843891 - hiệu RG88 do Đức sản xuất. Khẩu súng này có giấy phép sử dụng súng số 475172 do Công an TP Cần Thơ cấp cho Công ty Bảo Việt Cần Thơ sử dụng. Người đàn ông cầm khẩu súng khai ông ta tên Hiếu, công tác tại Công ty Bảo Việt Cần Thơ nhưng không khai địa chỉ thường trú.

Chiều 22-5, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lương Chí Hiếu - Giám đốc Bảo Việt Cần Thơ thừa nhận là người đi cùng xe với tài xế Đoàn. Ông Hiếu cho biết trong lúc lực lượng công an lập biên bản, ông không cự cãi hay chống đối lại mà hoàn toàn hợp tác. Khi PV đề cập việc mở xe lấy súng cầm ở tay, ông Hiếu thanh minh: “Mấy anh công an địa phương nói tạm thời giữ xe, tôi thấy vậy nên lấy đồ xuống xe, trong đó có khẩu súng bắn đạn cao su bỏ vào túi quần. Nói chung, tôi không cự cãi gì. Bữa đó anh em chúng tôi có uống rượu, chúng tôi cũng nhận lỗi hết rồi”. Ông Hiếu cũng xác nhận súng được để trên xe của công ty chứ ông không giữ riêng.

Hiện vụ việc được lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an huyện Phụng Hiệp điều tra, xử lý.

GIA TUỆ