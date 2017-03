Làm quen rồi chiếm đoạt tài sản của các cô gái

Với vẻ ngoài bảnh trai, Nguyễn Hải Long, 30 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ) dễ dàng làm quen với Nguyễn Thị Thoa, 23 tuổi, trú tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) khi tình cờ thấy chị đang ngồi trên xe máy Dream chờ bạn ở khu vực gần Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Sau một hồi trò chuyện, chiếm được lòng tin của chị Thoa, Long đề nghị đưa chị đi chơi. Trên đường đi, do không đội mũ bảo hiểm, đến ngã 5 Yên Phụ - Thanh Niên, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, phát hiện thấy lực lượng CSGT, Long bảo chị Thoa xuống xe đi bộ để anh ta tìm đường tắt, tránh bị CSGT xử phạt. Khi chị Thoa vừa xuống xe, Long rồ ga trốn mất.

Chiều 15-12, tình cờ đi qua khu vực hồ Hoàn Kiếm, chị Thoa phát hiện Long đang đi bộ gần đền Ngọc Sơn nên đã báo lực lượng bảo vệ đưa Long về trụ sở Công an phường Trúc Bạch làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua một người môi giới, Long bán chiếc xe của chị Thoa trên cho Tuyền, 27 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội). Kiểm tra người đối tượng Long, thu giữ 2 CMND giả, dán ảnh của Long. Long khai, từng dùng các CMND trên đi thuê trọ. Đấu tranh mở rộng vụ án, Long nhận ngoài lừa đảo, chiếm chiếc xe máy của chị Thoa, anh ta còn gây ra 3 vụ khác.

Vào ngày 29-10, tại thôn Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Long đã làm quen và lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 33 P4-1616 của chị Nguyễn Thị Thu Hà, 23 tuổi, trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Hiện cơ quan Công an đã thu giữ được 2 chiếc xe máy Wave BKS 88K1-5470 và BKS 33P4-1616.

Vụ việc đang được Công an phường Trúc Bạch phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ. Ai là bị hại của Nguyễn Hải Long, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình, điện thoại: 04.39396573 để được giải quyết.





Theo Hiếu Anh (CAND)