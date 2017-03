Làm rõ chín đối tượng trong nhóm chém người

Trong số 18 thanh niên của nhóm do ông Trần Văn Kha (một “đầu nậu” bảo kê cho “sa tặc”) dẫn đầu có chín người đã được công an lấy lời khai. Số còn lại đã trốn khỏi địa phương. Bước đầu, công an đã tạm giữ ghe hút cát lậu và ghe chở nhóm thanh niên chém người. Hiện chưa xác định được kẻ đã chém anh Tòng.

Như đã đưa tin, sau khi bắt quả tang một ghe đang thả vòi hút cát cạnh bờ ấp 4, xã Hưng Phong, các con, rể của ông NVC đã tha cho người và ghe cát ra về. Chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên 18 người ở huyện Mỏ Cày Nam đã vượt sông Hàm Luông bằng ghe, tràn sang xã Hưng Phong, dùng hung khí xông vào hành hung các con ông NVC khiến anh Tòng bị thương phải đi cấp cứu.

TÂM PHÚC