Làm rõ nghi án bảo vệ dân phố đánh chết người

Trước đó, lúc anh Bình đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, Công an phường Tân Đông Hiệp cũng đến nhà đưa 5 triệu đồng hỗ trợ tiền thuốc men.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 23-5, anh Bình nghe người nhà bị tai nạn giao thông nên đến hiện trường tại khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An) tìm hiểu tình hình. Tại đây, xảy ra giằng co giữa anh Bình và lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP). Ngày 31-5, nạn nhân Bình chết vì dập não, bể xương hốc mắt, dập xương quai hàm.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ba BVDP Lê Minh Tuấn, Lê Văn Nghiên và Phạm Thành Tuấn. Ba nghi can này thừa nhận có “giằng co” cướp lại công cụ hỗ trợ từ tay anh Bình khiến nạn nhân bị té ngã.

Gia đình và người dân địa phương bức xúc, đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân Bình, xử lý nghiêm đối tượng đánh người nếu có. Theo gia đình nạn nhân, sáng 5-6, gia đình sẽ tổ chức đưa anh Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai nghi can đánh chết người nhưng chưa tiết lộ thông tin gì về vụ án trên.

VÕ BÁ