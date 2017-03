Làm rõ việc dân tố bị ngất xỉu vì công an đạp giày vào đầu, vào bụng

Theo đó, kết quả báo cáo chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và trả lời công dân trước ngày 20-3.

Sáng 17-9-2013, cán bộ và Công an xã Diễn Bích đi dẹp trật tự an toàn giao thông và cho rằng bà Thìn bán hàng và thịt heo ở kiốt trong vườn nhà bà gây cản trở giao thông nên tịch thu thịt. Bà Thìn cự cãi và khua dao ngăn không cho tịch thu thịt thì lưỡi dao làm xây xước nhẹ cánh tay một phó chủ tịch xã. Ông Tuấn và ông Bảy (công an viên) đấm và tát bà Thìn rồi còng tay đưa về trụ sở UBND xã Diễn Bích với lý do chống người thi hành công vụ.

Theo đơn tố cáo, tại đây ông Tuấn đánh đập bà bằng gậy, dùng giày đá vào đầu và bụng khiến bà ngất xỉu. Cán bộ xã và người thân đưa bà Thìn lên trạm xá xã cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện huyện Diễn Châu rồi lên bệnh viện tỉnh.

Đ.LAM