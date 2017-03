Làm rõ vụ đòi cắt cổ hai phóng viên

Khoảng 13 giờ ngày 21-9, trên quốc lộ 1A đoạn gần chợ Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), phóng viên Thiên Vương (Đài PT-TH Đồng Nai) và Hữu Thắng (Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất) đang ghi hình một tổ tuần tra kiểm soát giao thông thực hiện điều lệnh không đúng quy trình. Cụ thể, băng ghi hình ghi lại việc Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa đứng giữa quốc lộ 1A nghe điện thoại của một người đàn ông đi trên xe tải bị thổi phạt trước đó. Sau khi nghe điện thoại, Đại úy Nghĩa dẫn người đàn ông này tới gặp Trung úy Nguyễn Huy Cường (đang lập biên bản nhiều người vi phạm) và cho đi. Sau đó, hai phóng viên ghi hình bị phát hiện, lập tức có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy 60B8-098.86 đến đòi đập máy quay, bắt xóa hình, dọa cắt cổ phóng viên.

Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xã Hưng Lộc có mặt. Tại trụ sở Công an xã Hưng Lộc, hai đối tượng trên khai là Nguyễn Đức Thao và Phạm Hữu Hào (cùng ngụ huyện Thống Nhất). Cùng ngày, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đồng Nai cho biết việc CSGT nghe điện thoại khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý giao thông là vi phạm quy định, điều lệnh của ngành. Tất cả trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm.

DUY ĐÔNG