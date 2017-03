Làm rõ vụ gửi tiết kiệm 400.000 euro

Phải chờ công an có kết luận Tôi cho rằng vụ việc này có liên quan đến ông Quang ôm số tiền lớn bỏ trốn nên rất nhiều nghi vấn đặt ra. Nhưng phải phân biệt hai khái niệm “sự kiện có vấn đề” chứ không phải “bản thân ông Nghị đang có vấn đề” để tránh phản ứng không tốt từ phía người gửi tiền. Việc ngân hàng chưa cho ông Nghị rút tiền để chờ kết quả điều tra là hoàn toàn đúng, có lý và là thủ tục cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho cả ông Nghị. Bởi như ông trình bày, sở dĩ ông gửi tiền là do thân thiết với ông Quang, trong khi ông không biết bằng cách nào đó số tiền của ông lại có tới hai sổ khác nhau, một sổ đã dùng để thế chấp. Hơn nữa, vụ án của ông Quang đã được khởi tố, đang nằm trong vòng tố tụng của một vụ án hình sự. Theo nguyên tắc, khi một sự kiện có liên quan đến vụ án thì người ta sẽ phải xác minh làm rõ là điều đương nhiên, nhất là có dấu hiệu liên quan đến tội phạm và bất cứ công dân nào có dấu hiệu liên quan đến tội phạm cũng cần phải làm rõ. Về phía ngân hàng họ cũng không biết được bản chất của sự bất thường này (có hai sổ tiết kiệm) là gì nên trước mắt không thể trả tiền cho khách vì nếu sau này có hậu quả gì thì ai chịu trách nhiệm. Chúng ta không nên nghĩ ngân hàng làm khó mà phải coi đó một vấn đề liên quan đến tội phạm cần phải làm sáng tỏ, lỗi của ai chưa biết nhưng việc giải mã sự bất thường là cần thiết. Theo tôi, ông Nghị nên tích cực hợp tác với phía ngân hàng và cơ quan điều tra, nộp tất cả giấy tờ có liên quan đến tài khoản của mình và trình bày chính xác các chi tiết liên quan trước đó. Nếu việc mờ ám trên không phải do lỗi của ông thì sau khi công an có kết luận, ông sẽ được rút tiền bình thường. Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM