Làm rõ vụ một thanh niên nhảy lầu trụ sở công an

Đêm 30-6, Huấn cùng ba người bạn chở nhau trên xe máy thì bị công an giữ lại. Sau đó, Huấn và các bạn bị đưa về trụ sở Công an TP Ninh Bình để lấy lời khai. Theo đơn, Huấn bị cùm chân rồi đánh bằng dùi cui đến sáng hôm sau. Do không chịu nổi, Huấn nói sẽ khai. Tuy nhiên, khi vừa được tháo cùm chân, Huấn chạy ra lan can nhảy từ tầng ba xuống đất nên bị gãy chân.

Theo Huấn, Công an TP Ninh Bình nghi Huấn dính líu đến một vụ va chạm gần đây. Tuy nhiên, Huấn cam kết không biết và không liên quan đến vụ việc trên.

NGUYỄN DÂN