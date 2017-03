Làm rõ vụ phó bí thư xã bị người tình xẻo tai

Dư luận ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) bàn tán xôn xao chuyện phó bí thư Đảng ủy xã Tân Lược bị người tình xẻo tai.

Chiều 1-10, ông Nguyễn Văn Đúng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lược, xác nhận: Người bị xẻo tai là Phó Bí thư Đảng ủy tên Nguyễn Ngọc Thanh Phong (36 tuổi) và vụ việc xảy ra ngày 13-9 tại TP Cần Thơ.

Trước đó, bà T.T.Th. (28 tuổi) quen ông Phong trong quá trình lui tới xã Tân Lược làm giấy tờ. Sau đó hai người này có quan hệ không trong sáng trong khi ông Phong đã có vợ con. Vì mối quan hệ này mà tháng 2 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Tân đã kỷ luật Đảng đối với ông Phong với hình thức cảnh cáo vì vi phạm đạo đức lối sống.

Ngày 13-9, ông Phong cùng bà Th. đến nhà người quen của ông ở Cần Thơ chơi. Trong lúc nhậu, bà Th. biết ông Phong còn quen với một cô gái khác nên nổi cơn ghen và cắt tai ông này để dằn mặt. Ông Phong sau đó được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa TP Cần Thơ. Hồ sơ bệnh án ghi nhận: Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thanh Phong nhập viện với tình trạng “đứt lìa vành tai trái do đả thương”. Ông Phong được cấp cứu và điều trị một tuần tại đây với chẩn đoán lúc ra viện là “hậu phẫu tạo hình vành tai trái”.

Theo ông Đúng, ông Phong có đơn xin nghỉ phép và Đảng ủy xã đồng ý cho ông lên TP.HCM khám vết thương ở tai. Còn việc xử lý kỷ luật ông Phong thì vẫn trong quá trình xác minh, sau đó đưa ra chi bộ lấy ý kiến, trình lên BCH Đảng bộ xã và cấp quyết định thi hành kỷ luật là Ban Thường vụ Huyện ủy. “Mọi việc vẫn đang được tiến hành và trong quá trình làm rõ, thực hiện theo quy trình” - ông Đúng nói.

Ông Ngô Văn Biển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết đã chỉ đạo Đảng ủy xã Tân Lược kiểm tra, xác minh việc ông Phong vi phạm đạo đức lối sống cùng việc bị bà T.T.Th. cắt tai phải đi bệnh viện cấp cứu. “Trước đây vào tháng 2-2012 khi thi hành kỷ luật, ông Phong cam kết khắc phục, sửa chữa nếu không sẽ bị khai trừ. Nay lại tiếp tục vi phạm, huyện sẽ làm rõ và kỷ luật nghiêm” - ông Biển nói.

Chúng tôi liên hệ với Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để hỏi về vụ cắt tai ngày 13-9 nhưng nơi đây thông tin là chưa nắm vụ việc. Công an huyện Bình Tân cũng như Công an xã Tân Lược cho biết chưa nhận thông tin sự việc trên.

Theo BLHS, hành vi cắt tai của bà Th. có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Theo bảng thương tật mà các cơ quan tố tụng đang áp dụng, vết thương bị cắt một lỗ tai của ông Phong có tỉ lệ thương tật chưa đến 15% nên thuộc khoản 1 của Điều 104 BLHS, thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, tức cơ quan tố tụng chỉ khởi tố bà Th. theo yêu cầu của ông Phong. Vì vậy, nếu ông Phong không yêu cầu xử lý hình sự bà Th. (khả năng này rất lớn), cơ quan tố tụng sẽ đứng ngoài cuộc.

