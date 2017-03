Làm rõ vụ “quan” xã nửa đêm “chui” gầm giường vợ người khác

Thông tin từ Huyện ủy huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đến ngày 9-3, huyện này vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc liên quan đến Phó bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thành, ông Đỗ Tuấn Nam nằm trong gầm giường vì nghi ngủ với vợ người khác và bị người dân bắt quả tang.

Trả lời với báo chí xung quanh vấn đề trên, ông Ngô Ngọc Thiền, Bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho hay: “Trước đó vào tối 24-2, công an xã có gọi điện thông báo anh Đỗ Tuấn Nam (SN 1970), Phó bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành, hiện đang bị người dân vây đánh tại nhà chị GTH, ngụ ở thôn Thành Thiện (xã Thiệu Thành).

"Sau khi có mặt tại nhà chị H, tôi chỉ đạo công an xã lập tức giữ an toàn cho anh Nam, bởi vì lúc đó người nhà, người dân kéo đến và có biểu hiện đe đọa đòi đánh anh Nam. Tiếp đó cho công an lấy lời khai, tường trình tại chỗ của những người liên quan và chứng kiến sự việc. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của công an nên đến 23 giờ, toàn bộ các tường trình của nhân chứng liên quan đã được tổng hợp xong và người thân gia đình anh Đ (chồng chị H) đã đồng ý cho anh Nam về nhà”, ông Thiền cho biết.

Người thân của gia đình chồng chị H cho biết: “Tối 24-2, chúng tôi phát hiện Nam dắt xe vào nhà H, rồi đóng cửa lại và sau đó tắt điện. Ít phút sau, người nhà vào đập cửa nhưng không ai mở. Bức xúc quá nên chúng tôi đã xô cửa vào thì chỉ thấy H và hai cháu nhỏ đang nằm ngủ. Phát hiện chăn dưới nền nhà chị H, chị Trần Thị Loan (em ruột anh Đ) sử dụng đèn pin rọi vào gầm giường thì phát hiện Nam đang nằm bên trong gầm giường. Thấy vậy chị Loan hô hoán cho mọi người xông vào kéo Nam ra ngoài và Nam bị một số người đến đánh”.

Sáng hôm sau tại trụ sở UBND xã Thiệu Thành, ông Nam viết bản tường trình: “Thời gian gần đây tôi có ý định mua ô tô, chị H biết nên nói có người nhà dưới TP Thanh Hóa có xe cầm đồ. Vì thế tối 24-2, tôi hẹn chị H đi cùng xuống xem xe. Đến nhà, chị H bảo tôi ngồi chờ chị đi mượn người đến trông hai cháu mới đi được. Ngay sau đó, H nghe tiếng gõ cửa nên đã khép cửa lại, đồng thời bảo tôi vào trong buồng trốn”. Trong khi đó, chị Trần Thị Loan cho biết: “Khi rọi đèn pin phát hiện và kéo anh Nam trong gầm giường ra, tôi có dùng tay đấm vào mặt anh Nam”.

Ông Ngô Ngọc Thiền, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết đã báo cáo sự việc lên Huyện ủy huyện Thiệu Hóa làm rõ và có hình thức xử lý cụ thể. Hiện anh Nam đã đi làm việc lại từ ngày 3-3.

“Ông Đỗ Tuấn Nam từng là Bí thư đoàn xã đến năm 2005 được bầu làm Phó bí thư đảng ủy xã. GTH hành nghề thợ may là vợ của anh TVĐ đã có với nhau 3 người con”

ĐẶNG TRUNG