Làm rõ vụ sạt lở núi, sáu phu vàng thiệt mạng

(PL)- Ngày 17-6, UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết Công an huyện Nam Giang và Công an tỉnh Quảng Nam đang vào khu vực khe nước Voi (nơi giáp ranh giữa hai xã Tàbing và Chàval của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ vụ sạt lở núi vào ngày 14-6 làm sáu phu vàng thiệt mạng.

Cả sáu người này đều là người dân tộc Khơ Mú, tỉnh Bắc Giang vào khu vực khe nước Voi khai thác vàng trái phép. Tuy sự việc xảy ra vào ngày 14-6 nhưng do khu vực này nằm cách trở trong rừng sâu nên đến nay chính quyền mới nhận được thông tin. ĐÔNG YÊN