Làm rõ vụ tai nạn liên quan đến một đại biểu Quốc hội

Theo đó, 18 giờ ngày 2-1, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) xe du lịch do ông Y Thông điều khiển đã va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Bình điều khiển. Vụ tai nạn làm người ngồi sau xe máy là ông Nguyễn Văn Cần bị đa chấn thương, gãy đầu gối, xương đùi, xương cẳng chân trái. Còn ông Bình phải nằm bệnh viện điều trị bốn ngày.

Sau khi xảy ra tai nạn, vợ chồng ông Y Thông không dừng lại mà lái xe chạy luôn. Một người dân đã ghi biển số xe rồi điện báo cơ quan Công an xã Hòa Phong.

Đại tá Huỳnh Trung Trực cho biết hiện Công an huyện Tây Hòa đã tạm giữ chiếc xe du lịch của ông Y Thông và sẽ làm rõ lỗi thuộc về ai. Sau khi các nạn nhân bình phục, công an sẽ mời hai bên đến để thương lượng rồi mới xử lý. Do ông Y Thông là đại biểu Quốc hội nên Công an huyện Tây Hòa đã báo cáo sự việc này lên Công an tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Văn Cần, nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô du lịch và xe máy đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên. Ảnh: TL

Chiều 9-1, trao đổi với PV, ông Y Thông nói: “Đây là chuyện xui xẻo. Khi đó, tôi đang lái xe thì một người chạy xe máy tông vào bên hông xe tôi làm vỡ kính chiếu hậu, do đó tôi không quan sát được phía sau. Tôi giảm ga, hạ cửa kính, nhìn lại nhưng cũng không thấy gì nên chạy luôn. Sáng hôm sau, có anh em công an đến hỏi, tôi cũng nói tối qua tôi có va chạm xe”. Trả lời câu hỏi của PV vì sao không dừng xe lại để kiểm tra xem có người bị nạn hay không, ông Y Thông giải thích: “Lúc này, tôi nghĩ người điều khiển xe máy va chạm làm hư xe tôi, họ sợ đền bù nên đã chạy đi luôn, chứ tôi không phải bỏ chạy”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình nói chiếc xe du lịch chạy chiều ngược lại lách ổ gà, lấn sang phần đường bên trái tông vào xe ông. Cú tông hất chiếc xe máy ngã ra xa nên người lái xe du lịch không thể không thấy.

Ông Bình cho biết hai ngày sau vụ tai nạn, vợ ông Y Thông có đến thăm hỏi và đưa một số tiền cho các nạn nhân để đóng viện phí và mang tờ giấy bãi nại viết sẵn đến nhờ ký vào. “Bà nói do gặp xui nên mong chúng tôi thông cảm” - ông Bình cho hay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thái Học, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, nói: “Hiện nay, cơ quan công an đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên nên Đoàn đại biểu Phú Yên chưa thể có ý kiến”.

