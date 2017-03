Làm rõ vụ trốn truy nã rồi làm công an

Ngày 17-4, liên quan đến nguyên trung úy cảnh sát Trần Hữu Nam, 29 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa bị bắt, Thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận: Ban giám đốc công an tỉnh này đã tước quân tịch đối với Trung úy Trần Hữu Nam (Công an TP Biên Hòa), đồng thời giao Công an TP Biên Hòa khởi tố, bắt tạm giam Nam để điều tra theo quyết định truy nã. “Lãnh đạo công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Định Quán, đơn vị xét tuyển Nam đi nghĩa vụ” - Thượng tá Đạt nói.

Việc một người đang bị truy nã lại chui vào hàng ngũ công an gây thắc mắc cho nhiều người. Bởi công tác tuyển lựa nhân sự vào ngành công an rất nghiêm ngặt và chúng tôi đã cố tìm hiểu để giải đáp câu hỏi này.

Trần Hữu Nam (người đứng ở đầu xe) trong màu áo của lực lượng cảnh sát 113. Ảnh: DĐ

Quyết định đình nã của Công an tỉnh Đồng Nai với Nam. Ảnh: DĐ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trần Hữu Nam quê tỉnh Thái Bình. Năm 1990, Nam cùng gia đình chuyển về sinh sống tại ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai). Tháng 2-2004, Nam lên TP Biên Hòa thuê phòng trọ để đi làm và ôn thi ĐH. Tại đây, Nam đã cùng đồng phạm tham gia một vụ trộm cắp ở phường Long Bình (chứ không phải cướp giật như thông tin trên số trước) và bị công an phát hiện. Vụ việc sau đó đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa thụ lý và Nam bị bắt giữ cùng đồng phạm. Sau chín ngày tạm giữ để điều tra, công an không xác minh được người bị hại nên tạm thả Nam và đồng phạm, đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc. Sau một thời gian, công an xác định được người bị hại trong vụ án, xác định Nam là đối tượng cầm đầu của nhóm trộm cắp nên ra quyết định bắt giữ Nam cùng đồng phạm để xử lý. Tuy nhiên, lúc này Nam đã lẩn trốn. Không bắt được Nam nên ngày 30-3-2004, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định truy nã đối với Nam về tội trộm cắp tài sản.

Khi về xã La Ngà sinh sống, Nam biết thông tin Công an tỉnh Đồng Nai phân bổ chỉ tiêu tuyển công an nghĩa vụ (phục vụ có thời hạn trong ngành công an nhân dân) cho các huyện, Nam đã làm hồ sơ và Công an huyện Định Quán đã tuyển Nam vào phục vụ có thời hạn trong ngành.

Theo một nguồn tin, trong quá trình phục vụ, Nam nhiều lần vi phạm kỷ luật và đơn vị chủ quản dự kiến không biên chế Nam thành công an chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2006, Nam nộp hồ sơ thi vào trường trung học cảnh sát. Khi sơ tuyển, trường này đã căn cứ vào hồ sơ có sẵn và xác nhận của đơn vị nơi Nam công tác để nhận hồ sơ và cộng điểm ưu tiên nên Nam lọt tiếp qua cửa này, thi đậu vào trường trung học cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, Nam trở thành công an chuyên nghiệp.

Năm 2010, Nam cùng gia đình về sinh sống tại khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Công tác qua nhiều đơn vị, mang cấp hàm trung úy thì Nam bị bắt khi về Công an TP Biên Hòa công tác, nơi đã từng thụ lý vụ trộm cắp và ra lệnh truy nã Nam trước đây.

Một nguồn tin trong ngành công an của chúng tôi nhận định: Nam lọt được qua các “cửa” kiểm tra để vào ngành có thể do quyết định truy nã với Nam đã không đến được Công an huyện Định Quán và địa phương nơi Nam cư ngụ. Vì vậy, ngoài việc xác minh, làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Định Quán, đơn vị xét tuyển Nam đi công an nghĩa vụ, cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra công tác công bố lệnh truy nã của cơ quan chức năng.

DUY ĐÔNG