Lâm tặc truy sát, một bảo vệ rừng trọng thương

Lúc 12 giờ ngày 5-5, anh Ninh cùng năm bảo vệ rừng tuần tra phòng chống cháy rừng thì phát hiện một lò than đang đốt trái phép trong lâm phận. Nhóm bảo vệ rừng dập tắt lò than. Bất ngờ, hơn 10 lâm tặc mang theo rựa, gậy, mác lao vào tấn công nhóm bảo vệ rừng tới tấp. Do nhóm lâm tặc quá hung hãn, các bảo vệ rừng tháo chạy, riêng anh Ninh bị một lâm tặc đuổi kịp dùng rựa chém. Anh Ninh dùng tay đỡ rồi ngã khụy xuống đất. Nạn nhân đã bị nhóm lâm tặc lao vào đánh đến bất tỉnh. Sau khi lâm tặc rời hiện trường, các bảo vệ rừng mới dám quay lại đưa anh Ninh đi cấp cứu.

Anh Trần Văn Ninh đang được cấp cứu. Ảnh: P.NAM

Nạn nhân bị chấn thương phần mềm ở đầu, vết chém ở khủy tay khá sâu, ngoài ra còn bị đa chấn thương khác trên cơ thể.

P.NAM