Làm việc bàn giấy phải đeo khẩu trang

Vừa bịt mũi, vừa ăn cơm



Theo người dân địa phương, luồng khí lạ từ nhà máy lọc dầu Dung Quất thường đậm đặc trong khoảng thời gian từ trưa đến chiều cuốn theo hướng gió dạt vào tận các khu dân cư và len lỏi vào các cơ quan, đơn vị tại đô thị Vạn Tường, khu kinh tế Dung Quất gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân và công việc của các chuyên gia, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại đây.





Bà Nguyễn Thị Mãnh, 60 tuổi, cho hay cách đây vài ba ngày,

khí thải đã làm cho bà ói mửa liên tục. Ảnh: Phạm Anh



Chuyên gia, kỹ sư phải đeo khẩu trang khi làm việc

Ô nhiễm không khí vượt xa mức cho phép

Nhà máy lọc dầu Dung Quất gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Minh Đức



Mới đến đầu xóm An Thạnh, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi đã nghe hàng chục người dân ở đây phản ánh gay gắt về mùi hôi thối xảy ra trong thời gian vừa rồi.Cụ bà Cù Thị Chua, 79 tuổi, chỉ tay về ống khói của Nhà máy lọc dầu Dung Quất cách đó khoảng 1,5 km đường chim bay, rồi nhăn mặt: "Nó là thủ phạm chớ ai. Mỗi bận gió bấc thổi, dân ở thôn Lê Thủy hưởng trọn cháu ơi. Còn khi gió nồm thì dân thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn chịu trận". Theo lời cụ Chua, những lần nhà máy lọc dầu xả thải, người dân ở đây mỗi bận ăn cơm phải đóng cửa lại. Nếu không thì "đố ai nuốt được miếng cơm vào bụng".Còn bà Nguyễn Thị Hai, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn bức xúc nói: “Không biết nhà máy lọc dầu Dung Quất thải ra loại khí thải gì mà có mùi khó chịu giống mùi hàn gió đá khiến người dân lo sợ, ăn cơm cũng phải bịt mũi vì mùi nồng nặc”.Theo phản ánh của người dân thôn Lệ Thủy, mùi khí thải Nhà máy lọc dầu Dung Quất xả ra giống mùi bếp biogas bị lậu khí ra ngoài. Có khi mùi này kéo dài cả 2-3 ngày đêm, nhưng có thời điểm kéo dài cả tuần. Đặc biệt khoảng thời gian từ ngày 19-23.10, mùi khí thải này đã "đeo" thường trực vào mũi người dân sở tại cả ngày đêm.Điều đáng lo ngại là, không ít người dân khi hít phải mùi này đã có các triệu chứng khó thở, váng ốc, đau đầu, ói mửa... Bà Nguyễn Thị Mãnh, 60 tuổi, cho hay cách đây vài ba ngày, khí thải đã làm cho bà ói mửa liên tục.Ông Đàm Minh Lễ, giám đốc Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất cho biết: “Trong nhiều ngày qua, khí thải từ nhà máy lọc dầu Dung Quất có mùi khó chịu đã bay vào cơ quan khiến các cán bộ, nhân viên của đơn vị cảm thấy ngột ngạt, khó thở nên phải bịt khẩu trang trong lúc làm việc”.Luồng khí lạ xả ra từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đang gây xáo trộn cuộc sống của người dân cũng như lo ngại cho chính quyền địa phương ở khu vực lân cận nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện tại, UBND xã Bình Trị đã gửi văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ sức khỏe người dân.Trước tình hình này, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất đã yêu cầu Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường tiến hành lấy ba mẫu khí tại ba địa điểm gần khu vực nhà máy lọc dầu thải ra.Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường ngày 22.10, mẫu khí lấy trước cổng Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường tại đô thị Vạn Tường (cách nhà máy khoảng 2,5 km - phía Nam), kết quả qua phương pháp thử/thiết bị đo theo TCVN 5771: 1995 cho thấy thông số sulfur dioxide (SO2) trong không khí có 789,13 µg/m3 (microgam/mét khối), vượt mức cho phép khoảng 439 µg/m3 (microgam/mét khối).Mẫu khí trước trụ sở UBND xã Bình Trị (cách nhà máy khoảng 2km về phía Tây-Nam) kết quả cho thấy lượng sulfur dioxide trong không khí chiếm 406,02 µg/m3 (microgam/mét khối), vượt mức cho phép 51 µg/m3.Mẫu khí xung quanh tại ngã ba thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (cách nhà máy khoảng 3,5 km về phía Đông-Nam), kết quả lượng lưu huỳnh điôxit chiếm 424,5 µg/m3 (microgam/mét khối), vượt mức cho phép 74,5 µg/m3.Tại tất cả ba điểm lấy mẫu thử nghiệm lượng sulfur dioxide (SO2) do nhà máy lọc dầu thải ra đều vượt mức cho phép, riêng tại khu vực trung tâm đô thị Vạn Tường lượng khí thải SO2 vượt mức 125% so với mức tiêu chuẩn Việt Nam. Như vậy, khí thải độc hại này thải ra môi trường vượt mức cho phép sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.Lý giải về hiện tượng này, ông Nguyễn Hoài Giang, tổng giám đốc Công ty TNHH lọc- hóa dầu Bình Sơn cho rằng: “Sở dĩ có hiện tượng này là do phân xưởng xử lý lưu huỳnh (SRU) của nhà máy tạm dừng hoạt động từ ngày 17/10 vừa qua để thay chất xúc tác mới cho phân xưởng này theo qui định giữa chủ đầu tư và nhà thầu Technip. Do vậy, hàng ngày nhà máy buộc xử lý đưa dòng khí chua với lưu lượng khoảng 370 m3/giờ qua hệ thống đuốc để đốt, thải ra môi trường khí SO2 gây mùi khó chịu khu vực xung quanh nhà máy là có thật”.Theo ông Giang, hiện các chuyên gia, kỹ sư của công ty và nhà thầu Technip đang nỗ lực làm việc 24/24 giờ để sớm đưa phân xưởng xử lý lưu huỳnh của nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động trở lại. Lúc đó, mùi khó chịu của khí sulfur dioxide (SO2) sẽ không còn thải ra môi trường.