“Làm xiếc” trên đường, ba “quái xế” bị phạt hơn 17 triệu đồng

Công an huyện Cam Lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Tâm 7.150.000 đồng, Phạm Văn Thọ 3.575.000 đồng, Trần Quốc Linh 6.575.000 đồng về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, nằm trên xe và buông hai tay lái khi điều khiển xe máy. Công an huyện Cam Lâm cũng thông báo vụ việc đến công an địa phương nơi ba đối tượng đang cư trú biết để tiến hành kiểm điểm.

Ba quái xế đang “làm xiếc” trên quốc lộ 1A. (Ảnh cắt từ YouTube)

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ba “quái xế” trên rủ nhau “làm xiếc” trên quốc lộ 1A (đoạn từ xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh tới xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) vào trưa 25-4. Một người đi đường dùng điện thoại quay lại hình ảnh, hơn nửa tháng sau đoạn video clip có thời lượng 6 phút lên mạng YouTube. Ngay lập tức, Công an huyện Cam Lâm phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra và xử lý Tâm, Thọ, Linh.

HƯƠNG HUYỀN