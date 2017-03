Lặn bắt chip chip, 1 người đàn ông chết ngạt dưới sông Hàn

Ngày 18-6, tin từ Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà- Đà Nẵng, cho biết chiều ngày 17-6, một người đàn ông khi lặn bắt chip chip ở sông Hàn bị chết ngạt do bị tuột ống dẫn khí.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Minh (sinh năm 1975), trú tại tổ 44, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà- Đà Nẵng. Đoạn sông Hàn nơi anh Minh gặp nạn Theo thông tin từ người nhà anh Minh, chiều 17-6, anh cùng một số người bạn rủ nhau đi lặn bắt chip chip ở bờ sông Hàn thì bị tuột ống dẫn khí và tử vong. “Lúc mọi người lặn dưới sông thì trời đang mưa to, anh em đều thấy lạnh và lên bờ nhưng không thấy anh Minh đâu. Mọi người hốt hoảng chia nhau lặn tìm thì thấy anh Minh đang bị ngạt nước dưới đáy sông, ống dẫn khí ôxy bị tuột ra ngoài. Có lẽ trong khi lặn anh Minh bị chuột rút, không thể kiểm soát được ống thở dẫn đến ngạt nước”, một người bạn lặn của anh Minh cho biết. Sau khi vớt được anh Minh lên bờ, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viên nhưng anh đã chết trước đó.

Được biết, anh Minh có vợ đang mang thai và con nhỏ mới được mười mấy tháng tuổi.

Theo Tr.Thường (NLĐO)