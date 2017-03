Lần ra hung thủ từ biển số xe

Ngày 10-12, Công an quận 2, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Công Danh (20 tuổi), Lê Văn Tâm và Bùi Văn Đạt (cùng 17 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi giết người.

Bị đâm vì chạy xe lạng lách

Theo hồ sơ ban đầu, đêm 9-12, Công an phường Bình Trưng Đông, quận 2 nhận được tin báo từ BV quận 2 cho biết khoảng 21 giờ 30 có hai thanh niên đưa một người vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng bị hai vết đâm ở ngực, bụng do đánh nhau ở phường Bình Trưng Đông. Hơn 1 giờ nhập viện nạn nhân đã tử vong.

Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 2, cho biết khi tiếp nhận thông tin, công an có mặt tại hiện trường và bệnh viện. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Út (tạm trú phường Cát Lái, quận 2). Hai người đưa Út vào bệnh viện cấp cứu là Đoàn Thanh Khôi và Nguyễn Văn Vũ (bạn của Út).

Ba nghi can (từ trái qua phải): Lê Văn Tâm, Trần Công Danh và Bùi Văn Đạt.

Từ biển số xe, công an đã truy ra nhóm thanh niên gây án. Ảnh: HT

Theo tường trình của Khôi và Vũ, chiều cùng ngày, cả hai cùng Út nhậu ở một quán ăn rồi kéo nhau từ quận 9 về quận 2. Út chạy xe Dream (biển số 60K1-4553), còn Khôi và Vũ đi cùng một xe. Khi đến ngã ba Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh (quận 2), Út điều khiển xe lạng lách, đánh võng khiến ba thanh niên lạ mặt đi phía sau đuổi theo để hỏi tội “nhìn thấy ghét”. Một trong ba người vung chân đạp xe Út làm Út loạng choạng tay lái. Hai thanh niên còn lại ép đầu xe Út rồi đánh hội đồng. Trước sự hung hãn đó, Khôi và Vũ có can ngăn nhưng bất lực. Khi thấy Út té gục xuống đường, ba thanh niên lên xe tẩu thoát.

Từ bốn số cuối

Lúc xảy ra vụ việc, Khôi và Vũ chỉ nghe được một trong ba người nói “tao là dân quận 2 đây, mày đừng tưởng bở”. Ngoài ra, hai xe máy của nhóm gây án là xe Wave màu trắng và xe Nouvo đen biển số có bốn số cuối 9198.

Theo gia đình nạn nhân, từ trước đến nay Út không hề có mâu thuẫn với ai. Do đó cơ quan công an nhận định giữa nạn nhân và nhóm thanh niên trên mâu thuẫn bộc phát trên đường. Ngay trong đêm, Công an quận 2 khẩn trương xác minh kết quả cho thấy trên địa bàn TP.HCM có đến 12 chiếc xe Nouvo có bốn số cuối 9198, trong đó có bảy xe ở quận 2. Lập tức, hàng chục trinh sát tỏa đi tìm chiếc xe Nouvo biển số như trên. Cùng lúc, công an các phường, cảnh sát khu vực cũng tham gia tìm kiếm. Đến sáng 10-12, cảnh sát khu vực ở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông báo tin phát hiện một xe Nouvo có biển số như trên. Người sử dụng xe là Lê Văn Tâm bị mời về Công an quận 2 làm việc. Qua đấu tranh, Tâm thừa nhận đã đâm nạn nhân Út dẫn đến tử vong. Hai đồng phạm là Bùi Văn Đạt và Trần Công Danh liền bị bắt giữ ngay sau đó.

Ba nghi can khai nhận do thấy Út chạy xe lạng lách, nẹt pô nên chướng mắt đuổi theo. Danh đạp xe Út nhưng không ngã, Tâm rút tuốc-nơ vít đâm Út hai nhát. Sau khi gây án, cả ba nghĩ rằng không ai có thể tìm được nên về nhà ngủ như chưa hề có việc gì xảy ra

Hiện Công an quận 2 đang làm rõ vai trò của từng nghi can có liên quan trong vụ án.

HOÀNG TUYẾT