Lặn xuống kênh tìm ví cho bạn, một thanh niên chết đuối

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h đêm 19/11, tại kênh Tàu Hũ đoạn qua địa bàn phường 1, quận 6. Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Trọng Thức ( 26 tuổi, trú tại quận 8).

Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên anh Thức cùng một nhóm bạn đang ngồi hóng mát tại bờ kênh Tàu Hũ. Do sơ ý nên bạn của Thức đã đánh rơi ví trong đó có một ít tiền và giấy tờ tùy thân xuống kênh. Thấy vậy, anh Thức liền lội xuống để tìm kiếm.



Sau khi anh này bơi ra xa, mọi người gọi mãi vẫn không thấy anh Thức trả lời nên vội cấp báo chính quyền địa phương.Nhận tin báo, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở PCCC công an thành phố đã cử “người nhái” xuống hiện trường. Khoảng 1h ngụp lặn dưới dòng kênh Tàu Hũ, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể người xấu số lên bờ. Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Thức là do bị ngạt nước.

Sự cố xảy ra khiến hàng trăm người hiếu kì tụ tập vây kín bờ kênh Tàu Hũ. Dòng xe lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt qua hiện trường vụ chết đuối gặp khá nhiều khó khăn.

Đến 23h20 cùng ngày gia đình nạn nhân đã có mặt để làm các thủ tục nhận người thân đem về mai táng.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.



