Lạng Sơn: Đòi nợ thuê chém trọng thương con nợ, đánh cả cảnh sát

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhóm côn đồ tổ chức đòi nợ thuê, xông vào nhà dân đâm chém gây náo loạn thôn Nà Chuông I - Mai Pha - TP Lạng Sơn.



Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối 3/7, một nhóm côn đồ đã hung hổ xông vào nhà anh Ngô Văn Phương (SN 1971). Sau khi lời quan tiếng lại, nhóm côn đồ đã dùng đao, côn đâm chém trọng thương chủ nhà.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC45 công an tỉnh Lạng Sơn và công an TP Lạng Sơn đã khẩn trương xuống hiện trường bắt quả tang đối tượng Bùi Thành Luân (SN 1991), trú tại khu Quyết Tâm - Minh Đức - Thủy Nguyên - TP Hải Phòng. Các đối tượng khác nhanh chân trốn thoát. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hai dao nhọn tra cán, một xe môtô và một ô tô.







Đối tượng Phương Công Anh bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Nhân dân)

Đối tượng Phương Công Anh bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Nhân dân)

Theo Thế Cường (DT)



Đến sáng ngày 4/7, nhóm côn đồ đã bị bắt giữ gồm: Trần Đăng Khoa (SN 1989), trú tại xã An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng, Phương Công Anh (SN 1987), trú tại khu tái định Cư Khòn Lải - Đông Kinh - TP Lạng Sơn, Nguyễn Văn Trung (SN 1990), trú tại đường Lương Văn Chi - Hoàng Văn Thụ - Lạng Sơn và Nguyễn Quang Huy (SN 1992), trú tại Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình. Khám xét nơi ở của các tượng, lực lượng chức năng thu thêm 4 viên đạn dạng súng đại liên và 1 viên đạn súng thể thao.Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận được Phương Công Anh rủ đến nhà anh Ngô Văn Phượng để đòi nợ thuê. Đến nơi, do anh Phượng không trả tiền, nhóm côn đồ đã xông vào chém chủ nhà trọng thương.Đặc biệt nghiêm trọng hơn khi đồng chí Nguyễn Quang Đạt - cán bộ chiến sĩ phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn xuống hiện trường để nắm tình hình đã bị các đối tượng đánh gây thương tích.Hiện sự việc đang bị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.