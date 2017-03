Lãnh đạo các công ty nhận lương “khủng” nói gì?

Các công ty: Thoát nước đô thị (UDC), Chiếu sáng công cộng, Công trình giao thông Sài Gòn, Công viên cây xanh trước đây thuộc Sở GTVT. Đến năm 2010, TP.HCM sắp xếp lại mô hình hoạt động, chuyển đổi thành các công ty TNHH một thành viên nhưng chức năng chính là hoạt động công ích vẫn không thay đổi. Cùng với việc thay đổi mô hình, UBND TP cũng cho phép bốn đơn vị này hoạt động kinh doanh.

Vì lợi thế không có đối thủ cạnh tranh nên các công ty có các khoản thu và họ chia lương khủng cho dàn lãnh đạo, làm người dân phát “sốt” và họ đã phân trần…

Ông TRẦN THIỆN HÀ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh:

Đã nộp lại 200 triệu đồng

Sau khi có kết luận của UBND TP.HCM, tôi đã nộp lại khoảng 200 triệu đồng là số tiền được cho là khoản tiền lương vượt quy định.

Trước đây công ty trực thuộc Sở GTVT thì lương của ban giám đốc công ty được tính từ quỹ lương chia cho hệ số lương của từng cán bộ. Khi công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH MTV trực thuộc UBND TP thì cách tính lương có khác đi và bị khống chế bởi mức trần. Chúng tôi có giải trình nhưng không được chấp nhận. Vì họ lý giải theo cách tính mới, bị khống chế theo mức trần thì lương mà số quản lý của công ty đã nhận bị coi là vượt, bị buộc phải thu hồi.

Ban giám đốc công ty đã họp và thống nhất thực hiện theo nội dung kết luận của UBND TP và đến thời điểm hiện nay, công ty đã thu hồi gần 1,3 tỉ đồng được kết luận là chi cho bảy thành viên quản lý sai quy định. Cạnh đó, công ty cũng đã ký lại hợp đồng với những lao động và đóng bảo hiểm xã hội cũng như giải quyết các quyền lợi cho những lao động thường xuyên tại công ty mà kết luận UBND TP đã nêu.

Ông LÊ THANH SƠN, Giám đốc Công ty TNHH Thoát nước đô thị TP (UDC):

Lương cao do doanh thu tăng đột biến

Mức lương mà tôi nhận được (2,6 tỉ đồng/năm - PV) trong năm 2012 vì trong năm này có một khoản doanh thu tăng đột biến từ sự nỗ lực của đơn vị. Tuy vậy, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ theo các kết luận của UBND TP. Trong ngày, UDC đã có hai cuộc họp để thực hiện các nội dung theo kết luận. Cụ thể thế nào chúng tôi sẽ trả lời trong buổi họp báo sắp tới.

Ông TRẦN TRỌNG HUỆ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chiếu sáng công cộng:

Quỹ lương không đụng một đồng ngân sách

Công ty là một đơn vị công ích được giao quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử… Công ty còn thiết kế, thi công xây lắp, quản lý vận hành và duy tu, sửa chữa các hệ thống chuyên ngành trên cả nước. Là doanh nghiệp không nhận lương từ ngân sách nên thu nhập của người lao động phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh. Tổng quỹ tiền lương của công ty không đá đụng một đồng nào từ ngân sách mà là từ kết quả của các hợp đồng kinh tế công ty làm được và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Công ty chia lương của cán bộ bị cho là sai so với quy định của Bộ LĐ-TB&XH nhưng nếu áp dụng cùng quy định này mà phân phối thì thu nhập của người lao động và viên chức quản lý bất cập vì lương của người lao động sẽ cao hơn rất nhiều lần so với lãnh đạo công ty. Do vậy, công ty đã thảo luận, đưa vào thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương của công ty cho sát với thực tiễn, vừa tuân thủ quy định vừa khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của mọi người.

Những năm qua công ty đã phát huy được nhiều sáng kiến, tìm được nhiều thị trường mới và doanh thu năm sau tăng hơn năm trước, lãi mỗi năm đều tăng. Điển hình năm 2012 vốn điều lệ công ty khoảng 81 tỉ đồng nhưng công ty làm ra lãi hơn 130 tỉ đồng. Người lao động tại đơn vị đã đánh giá cao về quy chế tiền lương vì đã kích thích cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý cao hơn khoảng ba lần thu nhập bình quân của người lao động là hợp lý.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của UBND TP.

Trong ngày 27-8, chúng tôi nhiều lần liên hệ với ông Phạm Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty Công trình giao thông Sài Gòn - một trong bốn đơn vị được kết luận là đã chi lương “khủng” cho cán bộ quản lý nhưng bất thành.

MINH PHONG