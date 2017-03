Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo xóa sổ

Nạn nhân chống đối còn bị hành hung gây thương tích nặng. Các băng nhóm này hoạt động công khai trong một thời gian khá dài, mỗi đêm gây ra đến hàng chục vụ việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên đường Lê Tuấn Mậu và Công viên Phú Lâm (khu vực giáp ranh giữa phường 12, phường 13 quận 6 và phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Ngay sau khi báo đăng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đã giao chủ tịch UBND quận 6 chủ trì phối hợp cùng UBND quận Bình Tân chỉ đạo kiểm tra, tập trung chuyển hóa triệt để địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu vực này. Kết quả phải báo cáo cho Thường trực UBND TP.HCM và thông báo cho báo Pháp Luật TP.HCM để tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

DUY ANH