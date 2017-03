Lãnh đạo xã nợ 48 triệu “tiền nhậu”, chủ quán hăm đốt trụ sở

Trụ sở UBND xã Khánh Thuận - Ảnh: Tấn Thái

Ông Đạt cho biết thêm dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong vì đang xác minh thêm một số nhân chứng và chờ xin ý kiến công an huyện.

Trước đó, đầu giờ chiều 14-2 (26 Tết Nguyên đán Ất Mùi), ông Phong (chủ quán nhậu Thanh Phong gần UBND xã Khánh Thuận) đã đem hai can xăng (mỗi can một lít) qua đòi nợ tiền nhậu lãnh đạo xã.

Hành vi của ông Phong bị công an xã phát hiện kịp thời, hai can xăng bị thu giữ. Nhưng khi Công an xã Khánh Thuận lập biên bản thì ông Phong bỏ về nhà, không hợp tác.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Lắm - chủ tịch UBND xã Khánh Thuận - thừa nhận UBND xã có thiếu nợ ông Phong số tiền trên và phân trần: “Cuối năm rồi xã mất cân đối và không có tiền chi trả. UBND xã không thiếu riêng gì quán ông Phong mà còn thiếu nhiều quán khác trên địa bàn”.

Ông Lắm cho biết sẽ xem lại “xấp hóa đơn tiền nhậu”, nếu hóa đơn nhậu thiếu do lãnh đạo phân công tiếp khách thì UBND xã sẽ trả, cái nào không được phân công, nhưng nhậu xong lại ghi cho lãnh đạo thì bắt cá nhân người nhậu phải xuất tiền túi thanh toán.

Giải thích với phóng viên, ông Phong nói: “Tôi chỉ mang xăng hù thôi. Lý do lãnh đạo xã thiếu tiền nhậu 48 triệu đồng tại quán tôi từ năm 2012 đến nay chưa trả. Cuối năm các chủ nợ tiền gà, tiền vịt lại đến “xiết”, do quá túng nên tôi mới hành động như vậy”.

Theo TẤN THÁI/TTO