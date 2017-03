Lào Cai: Lại cháy rừng ở nhiều nơi

Hơn 1.000ha rừng thành than trong vụ cháy vừa qua tại Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo

Các điểm cháy bùng phát ở chín xã, bao gồm: Chiềng Ken, Nậm Xây, Nậm Xé, Khánh Yên, Tân Thượng, Hòa Mạc, Thẩm Dương, Sơn Thủy và Võ Lao.

Điểm cháy đầu tiên được phát hiện lúc 13g chiều hôm qua tại xã Nậm Xây, thuộc Khu bảo tồn sinh thái Hoàng Liên. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ tích cực dập cháy cứu rừng. Nhưng do gió nóng từ Lai Châu thổi qua đèo Khau Co tràn xuống nên lửa cháy mạnh, lan nhanh.

Cùng thời điểm lại xuất hiện thêm nhiều điểm cháy khác trên địa bàn. Huyện Văn Bàn đã tạm dừng tất cả hoạt động, huy động gần 1.000 người bao gồm kiểm lâm, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân sở tại tập trung dập cháy, làm đường băng cản lửa.

Đến 15g hôm nay, lực lượng địa phương đã dập tắt được chín điểm cháy, đang tập trung khống chế điểm cháy cuối cùng tại xã Võ Lao. Hiện chưa thống kê được diện tích rừng bị cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Thông tin ban đầu cho biết có thể do người dân theo tập quán đã đốt nương làm rẫy hoặc đốt lau lách khô lụi (do khô hạn và hanh khô kéo dài từ giữa tháng 1 đến nay) chờ mưa xuống tái sinh, tạo đồng cỏ để chăn thả gia súc. Do bất cẩn người dân đã để cháy lan, không kiểm soát được gây cháy rừng.

Theo HỒNG THẢO (TTO)