Lao động nam chật vật tìm việc

Số người tìm việc tại KCN Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) tăng đột biến. Sáng sớm 2-3, hàng ngàn lao động từ các nơi đổ về nộp hồ sơ xin việc. Ngay trong ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ, các công ty cho biết đã tuyển đủ lao động.

Hàng ngàn lao động nữ được tuyển trong một buổi

Chị Nguyễn Thị Thanh (quê Nghệ An) cho biết chị đã chầu chực ở Công ty TNHH Chutex (may mặc xuất khẩu) để nộp hồ sơ từ rạng sáng nhưng đến trưa thì bộ phận nhân sự công ty này trả lại hồ sơ vì lý do rất đơn giản là chứng minh nhân dân của chị quá mờ. Vuột mất cơ hội việc làm chị bảo rất tiếc vì đây là công ty chị nhắm đến từ trước tết, không ngờ đầu năm người đi tìm việc quá nhiều.

Chị cho hay công ty này có chế độ lương và các phúc lợi khá tốt. Cụ thể mức thu nhập dao động từ 5,5 đến 8 triệu đồng/tháng tùy năng suất nên công ty rao tuyển 1.000 người nhưng trong buổi sáng bộ phận nhân sự thông báo đã gần đủ.

Giữa trưa nhiều người vẫn kiên trì bám trụ ở cổng và khấp khởi mừng mỗi khi bộ phận nhân sự thông báo nhận thêm hồ sơ. Chị Thảo giãi bày: “Tôi nộp hồ sơ từ sáng sớm, công ty gọi vào phỏng vấn, thấy tôi ốm yếu họ hỏi nuôi con nhỏ phải không. Tôi thật thà nói phải nên họ loại vì sợ ảnh hưởng đến công việc, không đủ sức làm ca”.





Lao động nữ chen lấn nộp hồ sơ vào Nhà máy sản xuất giày thể thao xuất khẩuDuy Hưng. Ảnh: P.ĐIỀN

Còn Công ty TNHH Joon Saigon, chuyên về may ba lô, túi xách có nhu cầu tuyển dụng 400 lao động với cam kết mức thu nhập 6,7 triệu đồng/tháng. Ngay trong buổi sáng hàng trăm lao động đổ xô đến cổng công ty.

Chị Lê Thị Ái, phụ trách nhân sự công ty, cho biết chỉ trong buổi sáng công ty đã tuyển gần đủ công nhân may và học may cho các chuyền sản xuất. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là lao động nữ, trong khi nhiều lao động nam đến hỏi han công việc nhưng công ty chưa có chính sách nhận số lao động này.

Theo chị Ái, các năm trước sau tết công ty khá chật vật mới tuyển đủ công nhân, ngược lại đầu năm nay lao động tìm việc tăng đột biến khiến công ty không mất nhiều thời gian tuyển người và tìm được lao động có tay nghề.

Bàn tuyển dụng tràn ngập người xin việc

Sôi động nhất là các bàn tuyển dụng của Nhà máy sản xuất giày thể thao xuất khẩu Duy Hưng khi cả ngàn người tập trung ở đây để nộp hồ sơ xin việc. Công ty này có quy mô 5.000 lao động, đầu năm tuyển 2.000 lao động cho các bộ phận chặt, may, thành hình, đế, in ấn…

Tấm băng rôn khổ lớn ở cổng công ty cung cấp thông tin có khá nhiều chính sách như phụ cấp sinh hoạt, tiền chuyên cần, thưởng tết, thưởng vàng cho người lao động làm việc năm năm… Cùng đó thông tin về tính chất công việc và cam kết về chế độ BHXH, BHTN, BHYT và chế độ nghỉ phép trong năm.

Nhiều lao động cho biết vì công ty này có chính sách tiền lương và thời gian làm việc, tăng ca ổn định nên nhiều người tìm đến. “Trước đây tôi đã làm công nhân may ở một công ty khác với mức thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng. Còn Công ty Duy Hưng theo như họ tư vấn mức thu nhập dao động có tay nghề từ 5,8 đến 6,7 triệu đồng/tháng” - chị Ái chia sẻ.

Nhiều lao động nữ phấn khởi vì tìm được việc làm tại đây, trong khi đó nhiều lao động nam rất cần việc nhưng công ty này từ chối vì chỉ tuyển nữ.

Tuyển lao động nam nhỏ giọt

Anh Dũng (quê Phú Thọ) tâm sự: “Tôi đã chạy xin việc gần 10 công ty hơn ba ngày nay nhưng không nơi nào nhận, vì đa phần tuyển lao động nữ trong nghề may mặc và giày da. Một số công ty có tuyển lao động nam ngành may mặc nhưng yêu cầu phải có tay nghề và nhu cầu rất nhỏ giọt”.

Anh Dũng cho biết anh nghỉ việc từ trước tết với ý định sẽ về quê xin việc làm và chăm con, ngặt nỗi công việc khó khăn và thu nhập thấp nên anh tiếp tục ly hương quay vào Bình Dương tìm việc. “Không xin được việc ở KCN Sóng Thần tôi sẽ lân la sang KCX Linh Trung (Thủ Đức, TP.HCM) để kiếm việc chứ một mình vợ đi làm kham không nổi tiền trọ, tiền nuôi con gửi ông bà ở quê” - anh Dũng nói.

Không riêng gì anh Dũng, hàng ngàn lao động nam trong buổi sáng đã tiếp cận cả chục công ty nhưng đều nhận câu trả lời ngắn gọn “công ty chỉ tuyển nữ”.

Chạy đôn chạy đáo hơn năm công ty, anh Tuấn (quê Trà Vinh), anh Sang (quê An Giang) bảo hết tết ở quê chẳng có việc gì làm nên theo bạn bè lên thành phố nhưng chạy lui chạy tới hết cả bình xăng vẫn chưa có nơi nào ngó qua hồ sơ vì họ chỉ tuyển lao động nữ.

Cùng cảnh ngộ, anh Nhớ (quê Sóc Trăng) than thở: “Làm nghề xây dựng bấp bênh, em muốn chuyển nghề xin việc làm ở nhà máy cho ổn định, nào ngờ đầu năm đi tìm việc quá khó khăn”.