Lao lắp dầm đầu tiên của tuyến metro số 1

Sau mũi thi công lao lắp dầm số 1 ở phường Thảo Điền, quận 2 thì trong tháng 7 và 8, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ triển khai thêm mũi số 2 và 3 ở phường Trường Thọ và Linh Trung, quận Thủ Đức.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị, đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng công nghệ lắp ghép dầm đúc sẵn bằng hệ đà giáo di động trên cao. Toàn hệ đà giáo nằm gọn trong phạm vi công trình, dùng cáp và ròng rọc kéo các đốt dầm lên cao thay vì dùng cần cẩu vươn tay cẩu ra ngoài nên tuyệt đối an toàn. Từ ngày khởi công đến nay tuyến metro số 1 đã đạt hơn 6 triệu giờ lao động an toàn, các máy móc thiết bị, đặc biệt là các cần cẩu thi công tại công trường qua kiểm tra, kiểm định đều đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

L.ĐỨC - H.TUYÊN