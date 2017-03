Lao vào ô tô chở gỗ, hai người chết

Xe máy biển số 76Y-2814 do Ngô Văn Đường (SN 1992) ở thôn Phước An, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn điều khiển chở Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1993) ở cùng thôn ngồi sau chạy hướng Bắc – Nam. Đến đoạn đường trên thì bất ngờ va vào ô tô chở gỗ keo biển số 76K-7940 do tài xế Bùi Đức Lập ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh điều khiển chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn làm một thanh niên chết tại chỗ, một thanh niên bị thương chết trên đường cấp cứu. Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn điều tra làm rõ.

Theo Thái Thụy (ANTĐ)