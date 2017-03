Lao vào “thiên đường” ảo

Sau thời kỳ các sàn nhảy, phòng lắc liên tiếp bị “đập”, dân chơi đất Cảng đã chuyển sang chơi ma túy “đá”. Từ năm 2007 đến nay, phong trào “đập đá” rộ lên tới mức ra đường là gặp những gương mặt xám ngoét vì “đá”. Dân chơi như những con thiêu thân lao vào địa ngục ma túy “đá”, để rồi hậu quả là biết bao người đã điên loạn. Tội phạm do sử dụng ma túy “đá” cũng gia tăng.

Ra khỏi bar, con xế hộp chở ba đàn em Đ. chã gồm D. vều, M. nháy và S. đen đã chờ sẵn. “Không có gì mua được bằng tiền đem lại thống khoái như “đập đá” đâu!” - D. chã tỏ ra sành sỏi. Con xe Honda Accord do D. vều cầm lái chạy thẳng ra con phố nhỏ ở ngoại vi. Dừng xe trước căn nhà nhỏ gần góc cua, D. vều bước vào, lát sau trở ra với một túi xách đựng laptop. Chiếc xe phóng thẳng qua cầu Niệm rồi dừng lại tại một khách sạn mini ven đô.

“Bữa tiệc” thâu đêm

Căn phòng được đóng chặt cửa, kéo rèm kín mít. Đ. chã kéo tấm chăn trải xuống sàn nhà. D. vều lấy máy tính cùng đống đồ nghề: Nỏ thủy tinh hình dạng giống tẩu thuốc, chiếc bật lửa gas chế cần vít gas dài ngoằng, một bình bơm gas, vài ống hút nước mía. D. mở nắp chai nước lọc, đổ bớt ra, chỉ giữ lại 2/3 nước trong chai. Sau đó cầm mũi kéo khoét hai lỗ nhỏ bằng đầu đũa trên nắp rồi cắm nỏ cùng ống hút vào hai lỗ vừa khoét, vặn vào miệng chai. Đầu nỏ cắm ngập trong nước, ống hút nằm trên mép nước. Bộ đồ chơi bình nỏ tự chế hoàn chỉnh đặt giữa tấm chăn trên sàn. Cả nhóm bốn người cởi trần ngồi quây quanh.

Dân chơi đang chuyền tay nhau hút “đá”.

D. móc túi ra một túi nylon nhỏ bằng móng tay cái đựng những hạt nhỏ trắng đục như hạt mì chính. Đó là “bột đá”, loại ma túy thời thượng của dân chơi. Tỉ mỉ và chậm rãi, D. thả từng chút “đá” vào đầu nỏ thủy tinh. Chiếc bật lửa phụt ra ngọn lửa dài xanh lè, hơ hơ vào đáy nỏ. Thoáng chốc, “bột đá” đã tan chảy thành nước. Từng người kéo ống hút vào miệng. Căn phòng vang lên những tiếng rít sòng sọc như hút thuốc lào. Những làn khói trắng đục nhả ra mang theo mùi thơm dịu nhẹ như mùi vani quyện khói thuốc lá tỏa khắp phòng.

Gương mặt bốn gã trai trẻ dần đờ đẫn, man dại theo những làn khói. Họ ngồi im, mắt lim dim cuốn vào màn hình máy tính đang trình chiếu phim “mát”. Mỗi người bay bổng theo những ý nghĩ riêng. Căn phòng lúc chùng xuống, lúc lại râm ran tiếng thì thào những câu chuyện không đầu không cuối. Khi hết một “boong đá”, D. lại nạp “boong” mới. Gần sáng, khi những hạt “đá” nhỏ xíu cuối cùng đã tan chảy, cả nhóm đã phê “díu”. Phim “mát” không còn hấp dẫn nữa. Căn phòng sôi lên những cuộc điện thoại gọi “hàng”. Họ cần được thỏa mãn, chơi “đá” vào, những tay rệu rã cũng trở nên “tưng bừng”. Khi tôi rời khỏi phòng cũng là lúc có hai cô gái má đỏ môi hồng tìm lên.

Đồ nghề và “đẳng cấp dân chơi”

Đ. chã cho hay đã là dân chơi “đá” ai cũng cố thửa cho mình bộ “đồ chơi” riêng, càng độc càng được nể. Bộ “đồ chơi” có hai phần chính là bình lọc và nỏ (còn gọi là “nõ”, “cóng”, “boong”). Nhiều người cất công tìm kiếm những bộ bình, nỏ pha lê nhập ngoại có hình dáng rồng, phượng độc đáo.

Nhưng hầu như dân chơi đều có thể tự chế được bình, nỏ theo ý mình. Bình phổ thông và tiện dụng hơn cả chế từ vỏ chai La Vie. Người cầu kỳ còn chế bình có đèn nhấp nháy. Nỏ thì lấy ống thủy tinh dùng đèn khò thổi theo hình thù tùy ý. Thậm chí dân chơi còn dùng vỏ bóng đèn tiết kiệm hay ống philatop để chế nỏ. Không tự chế thì có thể dễ dàng mua đồ chơi ở phố CĐ hay HK với giá một chiếc nỏ chừng 100.000 đồng, còn cả bộ bình nỏ thủy tinh rồng cũng chỉ 600.000 đến 1 triệu đồng.

Hơ lửa đốt “boong” cần bàn tay khéo léo.

Một dụng cụ quan trọng không kém trong cuộc chơi là bật lửa gas thửa riêng để chơi “đá”. Ngoài bật lửa “khò” bán trên thị trường giá 25.000 đồng/chiếc, người chơi thường chế từ chiếc quẹt gas thông thường. Họ bỏ nắp sắt phía trên, lắp thanh thép dài vào chốt gas để tránh bỏng tay khi đốt. Để có ngọn “lửa ma” thì đầu ống gas sẽ được cắm thêm một sợi thép nhỏ hướng tâm ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa đẹp phụ thuộc vào bàn tay điệu nghệ của dân chơi. “Đốt “đá” là một nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo” - Đ. chã nói. “Người đốt giỏi đỡ bị hao “đá” và có thể điều chỉnh lượng khói phù hợp, chơi tăng độ phê”.

Cơn lốc “nước - đá”

Ma túy “đá” có tên hóa học là methamphetamine, tồn tại ở ba dạng viên nén, chất lỏng và tinh thể. Ở Việt Nam chủ yếu là loại tinh thể có màu trắng đục như mì chính hoặc trong suốt như pha lê. Nếu như heroin được gọi là “cơm”, cần sa là “cỏ rác”, thuốc lắc là “kẹo” thì ma túy “đá” được dân chơi đất Cảng gọi tiếng lóng là “nước”. Ma túy “đá” rộ lên ở Hải Phòng hơn ba năm nay và mau chóng trở thành cơn lốc cuốn dân chơi theo.

Sau khi một loạt sàn nhảy, phòng lắc nổi tiếng như UFO, Biển Gọi, Madona, Allstar bị công an “đập”, dân chơi đất Cảng bắt đầu ái ngại trò chơi buộc phải có nhạc “xả” này. “Ít ai muốn chường mặt ra uốn éo như con dòi chốn sàn nhảy đông người” - Đ. chã nói. “Đập đá” được lựa chọn vừa kín đáo lại có vẻ quý tộc hơn. Nhiều dân “lắc” và đám “giặc cỏ” (hút tài mà) thưa vắng dần ở sàn nhảy chạy theo cơn lốc “đá”. Một căn phòng tĩnh cùng bạn chơi hợp “cạ”, dân “đập đá” có thể hết mình. Nhờ thế “phá đá” lên ngôi.

Cuốn theo cơn lốc ma túy “đá” có đủ thành phần từ trí thức, doanh nhân, nữ sinh đến gái nhảy, giang hồ cộm cán… Những cô cậu học trò tuổi mới lớn muốn chơi trội hơn bạn bè cũng tìm đến ma túy “đá”. Ở Hải Phòng bây giờ chơi ma túy “đá” cũng bình thường như hút mồi thuốc lào hay ăn bát bánh đa cua. Ma túy đá trở thành thước đo giá trị ảo khẳng định đẳng cấp dân chơi. Dù đó là mê lộ vào tuyệt địa song không phải ai cũng nhận ra mình đang là con thiêu thân lao vào địa ngục.

So với “kẹo” và “cỏ”, chơi “đá” phê sâu hơn, mê ảo hơn. “Ma túy “đá” chinh phục bất kỳ ai, bởi nó mang đến cảm giác khoan khoái vô cùng” - Đ. chã nói. Người chơi bị cuốn vào những dòng suy tưởng bất tận. Nghĩ về chuyện tốt, đời sẽ là màu hồng. Nghĩ về chuyện xấu, chỉ thấy một màu đen tối. Hệ lụy của cảm giác khoan khoái ấy là sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ít người đã phát rồ, nhẹ thì đập phá, nặng thì gây án mạng. Đ. chã cho hay do gần đây bị công an “đập” nhiều nên dân chơi không tụ ở nhà nghỉ nữa mà thường tổ chức “đập đá” tại nhà cho an toàn.

KIM LINH

Bài 2: Những bóng hồng trong cơn mê “đá”