Lắp camera phát hiện móc túi ở lễ hội Yên Tử 2013

Để lễ hội thành công, thành phố Uông Bí chuẩn bị rất sớm; trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.



Thượng tá Đỗ Văn Luyến, Phó trưởng Công an thành phố Uông Bí cho biết bên cạnh phần lễ và hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến chiêm bái phật được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng. Điểm mới nhất ở mùa lễ hội năm nay là Công an thành phố đã đề nghị Công ty Tùng Lâm lắp đặt một số camera có khả năng chống ẩm, chống sương mù, tự động ghi những hình ảnh tại các chùa chính khu vực Yên Tử. Camera sẽ là “mắt thần,” để lực lượng Công an dễ dàng tìm ra những “đạo chích” trà trộn đông người để móc túi du khách.



Bên cạnh đó, Công an thành phố Uông Bí còn bố trí lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, hóa trang, mật phục tại những khu vực như chùa Trình, suối Giải Oan, chùa Hoa Yên, chùa Đồng, ga cáp treo để kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ đối tượng như đánh bạc, cò mồi, bán thuốc đông y giả.



Thượng tá Đỗ Văn Luyến cho biết thêm Ban tổ chức lễ hội Yên Tử đã bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông của tỉnh và thành phố, bố trí phân luồng, hướng dẫn giao thông từ đoạn Quốc lộ 10 nối với Quốc lộ 18. Còn gần cổng chùa Trình nơi diễn ra lễ hội, do cạnh Quốc lộ 18, tình hình phức tạp hơn nên Công an thành phố bố trí 5 người hướng dẫn giao thông và làm trật tự khu vực; việc kết nối giữa các lực lượng sẽ được tiến hành qua bộ đàm và điện thoại di động.



Tại các bãi đỗ xe đều bố trí lực lượng sắp xếp các xe đỗ theo hàng lối, các công việc trên được duy trì liên tục trong khoảng ba tháng đầu năm. Lãnh đạo Công an thành phố luôn quán triệt cán bộ chiến sỹ không được lơ là chủ quan, mục tiêu cao nhất là an vui cho mọi người đến với đất Phật.



Ông Nguyễn Trung Hải, Giám đốc Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết hội Xuân Yên Tử 2013 và lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật công phu với trên 400 diễn viên chuyên và không chuyên được huy động từ các đoàn nghệ thuật cũng như người dân địa phương phường Phương Đông, xã Thượng Yên Công… được tập luyện công phu, chờ ngày tổng duyệt và biểu diễn.



Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, chỗ lưu trú cho du khách đến với Yên Tử đều được các đoàn từ thành phố đến tỉnh liên tục kiểm tra, nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành tốt.



Nhìn chung, mọi việc chuẩn bị cho lễ hội Yên Tử năm 2013 đã sẵn sàng. Dù chưa đến chính hội nhưng nhiều đoàn du khách đã đến Yên Tử để lễ Phật, cho thấy lượng khách năm nay sẽ không giảm hơn năm 2012. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, hy vọng mùa lễ hội Quý Tỵ sẽ để lại trong du khách nhiều ấn tượng tốt khi về với nơi khởi phát dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử./.





Theo Mạnh Khánh (TTXVN)