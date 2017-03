Lập hội đồng kỷ luật thầy giáo dụ tình nữ sinh

Như báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 21-1 phản ánh, Công an thị xã La Gi đã ra quyết định không khởi tố hình sự đối với ông M. về tội cưỡng dâm em T. (học sinh lớp 11 của trường) Theo cơ quan điều tra, căn cứ lời khai, kết quả giám định pháp y và dấu vết để lại hiện trường, ông M. đã có hành vi giao cấu với T. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã có từ trước nên Công an thị xã La Gi ra quyết định không xử lý hình sự. Do ông M. vẫn tiếp tục được bố trí làm giám thị ở trường nên em T. phải nghỉ học vì xấu hổ. Sau đó em đã được gia đình chuyển vào TP.HCM học tiếp.

Theo tường trình của em T. thì ông M. hẹn đến chỗ vắng đưa đề thi để thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn. Được biết, ngoài vụ việc này, ông M. đã bị Công an thị xã La Gi khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích khi dùng dao đâm bị thương cha vợ của mình (ông M. có vợ và hai con, hiện đã ly hôn).

PHƯƠNG NAM