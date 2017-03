Lật lại nhiều vụ án liên quan Cương “cầu Xéo”

Ngày 5-9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giám định các tang vật thu giữ trong quá trình triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Đức Cương, tự Cương “cầu Xéo” cầm đầu. Trong quá trình bắt giữ Cương và các trợ thủ đắc lực như Phan Tuấn Đại, Cao Thanh Tùng, Phan Minh Hoàng; Lê Văn Tiến, Trịnh Lương Bình… ban chuyên án thu giữ bốn khẩu súng, tám viên đạn K59 và AK, năm bịch ma túy tổng hợp, các dụng cụ phân chia ma túy, roi điện, còng số 8, mã tấu… “phục vụ” cho việc bảo kê xe tải, xe khách, quán nhậu, nhà hàng, cơ sở massage, sòng bạc, cá độ bóng đá.

Được biết cách đây một năm, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để theo dõi băng nhóm Cương “cầu Xéo”, qua đó cơ quan điều tra đã lật lại hồ sơ nhiều vụ việc mà băng nhóm này gây ra. Cụ thể tháng 9-2011, do nghi ngờ ông ND có tình ý với “bồ nhí” của mình là chủ tiệm hớt tóc thanh nữ TV ở Long Thành, Cương cùng đàn em đến nhà hàng của ông D. để hỏi tội. Gặp ông D., Cương hỏi: “Sao mày dám rủ vợ tao đi chơi?”. ông D. chưa kịp trả lời, Cương vung đao đâm ông thủng ruột, thương tật 19%. Sau vụ này, Cương nhờ một đàn anh có máu mặt đến “nói chuyện phải quấy” khiến ông D. đành im lặng.

Cương “cầu Xéo” và Phan Ngọc Lợi, người vợ đầu của Cương. Ảnh: VT

Trước đó, trong một lần ăn nhậu với đàn em tại thị trấn Long Thành, Cương đụng độ với một băng nhóm khác ngay trong quán nhậu. Lập tức, Cương rút súng bắn chỉ thiên khiến nhóm đối thủ bỏ chạy tán loạn. Từ đó tiếng tăm của Cương “cầu Xéo” bắt đầu nổi như cồn. Lợi dụng vào đây, Cương uy hiếp các quán nhậu, nhà hàng từ TP Biên Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu để đòi tiền bảo kê.

Trong những vụ tranh giành lãnh địa, thỉnh thoảng Cương vẫn bị nhiều nhóm giang hồ khác dằn mặt, chống trả. Cụ thể, vào đầu tháng 2-2012, Cương bị băng Dũng “Ba tôm” nện một trận thừa sống thiếu chết ở khu vực Bến Cam (huyện Nhơn Trạch). Từ đó, Cương rắp tâm mua súng để phòng thân, sẵn sàng nhả đạn khi đụng mặt đối thủ cao cơ.

Theo giới giang hồ nhận định, băng nhóm Cương “cầu Xéo” không thua gì băng nhóm của Long Thanh, ông “trùm” một thời ở TP Biên Hòa. Mặc dù không có “số má” bằng Long Thanh nhưng mức độ manh động, liều lĩnh của băng Cương “cầu Xéo” là vượt xa. Một nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết từ khi Cương cùng đàn em bị bắt, bên cạnh việc đối phó với cơ quan điều tra thì hai người vợ của Cương gấp rút thực hiện kế hoạch “giải cứu” cho Cương.

Ngay sau khi được công an tạm tha về nhà, Phan Ngọc Lợi (vợ lớn của Cương) sai đàn em đi khắp thị trấn Long Thành tìm kiếm một người tên Nhứt để thông báo tình hình.

Sốt sắng lo cho chồng, Lợi còn đến nhà “phòng nhì” của Cương là Hồ Thị Lan để bàn bạc hướng giải cứu cho ông “trùm”. Ngay sau đó, Lan đã tìm đến nhà các “đối tác” từng mua bán ma túy với Cương để thu hồi nợ. Theo Lan tiết lộ, đang cần tiền để nhờ một người có máu mặt “chạy án” cho chồng. Trong quá trình tiếp xúc với Lợi, chúng tôi nhận thấy hai người vợ này sẵn sàng liều chết vì Cương mặc dù Cương “có chết 20 lần cũng không hết tội lỗi” như lời Lợi nói về chồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN ANTT