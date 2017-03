Lật ôtô, 10 người chết và bị thương

Xe ôtô biển số 47L-9118 do Trần Văn Hương (trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, đến địa phận trên thì bị lật xe. Nguyên nhân do cho xe chạy quá nhanh, không kiểm soát được tốc độ.

Khoảng 7 giờ sáng 20-3, tại khu vực đường ngang không có rào chắn thuộc thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định), tàu hàng ký hiệu 283 chạy hướng Bắc-Nam đã tông vào xe môtô do anh Nguyễn Văn Hồng (ngụ thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành) điều khiển. Anh Hồng bị hất đi một đoạn hơn 10 m và chết tại chỗ, xe môtô hư hỏng nặng.

TX - N.THANH