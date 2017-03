Lật tẩy một vụ chăn dắt ăn xin

Ngày 21.10, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã đề nghị Công an P.Tân Phong xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 2 nghi can chăn dắt ăn xin để thu lợi.

Tối 19.10, từ nguồn tin báo của cơ quan chức năng, Công an P.Tân Phong phát hiện Đinh Thị Gái (40 tuổi); Đinh Thị Toan (18 tuổi) là 2 mẹ con cùng quê Thanh Hóa, có dấu hiệu thường xuyên chăn dắt trẻ em và người già đi ăn xin tại TP.Biên Hòa nên tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ 170/20/37A, tổ 50, KP.11. Công an phường phát hiện ngoài Gái và Toan tạm trú, trong phòng trọ còn có bà Nguyễn Thị Bấu (75 tuổi); Nguyễn Thị Sin (11 tuổi) và 1 cháu trai khoảng 10 tuổi (chưa rõ lai lịch), đều quê Thanh Hóa. Qua làm việc với bà Bấu và cháu Sin cùng những bằng chứng thu thập được cho thấy mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng đến tận tối, Toan chở bà Bấu, cháu Sin đi đến các ngã tư tại trung tâm TP.Biên Hòa để xin tiền. Mỗi ngày bà Bấu và cháu Sin xin được khoảng 100.000 đồng, Toan giữ lại hết, chỉ cho mỗi người 5.000 đồng... Theo Kim Cương (TNO)