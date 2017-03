Lật thuyền chở vải thiều, 3 người chết đuối

Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy. Ảnh: Báo Bắc Giang.



Theo VNE/ Báo Bắc Giang

18h30 ngày 20/6, cháu Ngô Văn Quân (13 tuổi) lái thuyền xi măng gắn máy chở khoảng 300 kg vải thiều và anh Hoàng Văn Kháy (45 tuổi), chị Hoàng Thị Lâm (34 tuổi, em anh Kháy) và chị Mai Thị Tự (29 tuổi, cùng ở Lạng Sơn).Thuyền đi được khoảng 100 m đến khúc cua ở hồ Làng Thum (xã Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) thì bị đắm, khiến anh Kháy, chị Lâm và Tự bị chết đuối, chỉ mình cháu Quân bơi được vào bờ.Cả ba nạn nhân trên đều đang thu hoạch vải thiều thuê cho gia đình ông Cao Đăng Tự (62 tuổi, ở TP Bắc Ninh) có bãi trồng vải thiều ở khu vực lòng hồ Làng Thum.Ông Trương Hồng Tư, Trưởng công an xã Quý Sơn cho biết, do khu vực này nằm giữa hai khe đồi, nước rất sâu nên công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đêm 20/6, hàng chục người dân địa phương tham gia tìm kiếm nhưng 4h sáng 21/6, thi thể của nạn nhân cuối cùng là chị Lâm mới được tìm thấy.Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Gia đình mỗi nạn nhân tạm thời được hỗ trợ 2 triệu đồng.Thôn Đèo Bột (nằm trong lòng hồ Làng Thum) có khoảng 80 hộ dân sinh sống, trong đó 20 - 30 hộ hàng ngày vẫn phải sử dụng thuyền máy xi măng tự đóng (trên thuyền không có áo phao) chưa bảo đảm an toàn để đi lại, vận chuyển hàng hoá.