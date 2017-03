Lật thuyền độc mộc tại Lai Châu, hai người mất tích

Bốn người gồm anh Lường Văn Thái, Lường Văn Liến (cùng sinh năm 1976, ở bản Chiềng Ban, xã Mường Kim) và Đèo Văn Liến, Hoàng Văn Yêu (cùng sinh năm 1985, ở bản Hỳ, xã Ta Gia) dùng thuyền vượt sông để đi lấy măng rừng.



Khi thuyền ra đến giữa dòng sông, nước chảy siết bất ngờ làm thuyền bị lật... Anh Thái và Yêu may mắn bơi được vào bờ thoát nạn, còn anh Lường Văn Liến và Đèo Văn Liến bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.



Sau khi nhận được tin báo đến nay, hàng trăm người thuộc lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xã Khoen On, Ta Gia, Mường Kim và người thân các nạn nhân, tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân dọc theo dòng Nậm Mu nhưng vẫn chưa có kết quả.



Đến chiều 24/8, Hoàng Văn Pênh, Bí thư Đảng ủy xã Khoen On, huyện Than Uyên cho biết vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân./.



Theo Nguyễn Công Hải (TTXVN)