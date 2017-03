Lật thuyền, hai ngư dân mất tích

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 27/12, thuyền mạng gỗ của anh Nguyễn Mộng (trú thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền) cùng 4 ngư dân ra khơi đánh bắt lưới mành. Khi thuyền đến cửa Tư Dung, xã Vinh Hiền, thuyền giảm tốc độ do gặp sóng to nhưng vẫn bị sóng đánh lật thuyền. Khi thuyền bị lật cách bờ 500 mét, 5 ngư dân đã cùng nhau bơi vào bờ, nhưng hai ngư dân Huỳnh Ngọc Quang ( sinh năm 1973) và Nguyễn Hải ( sinh năm 1986 ), cùng trú tại thôn Hiền An 2) do bị đuối sức nên bị sóng cuốn trôi khi chỉ còn cách bờ 30 m. Ông Mộng cùng hai ngư dân còn lại đã bơi được vào bờ.

Nhận được thông tin ngư dân mất tích, UBND huyện Phú Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với các đồn biên phòng Vinh Hiên, Đồn biên phòng 236 cùng chính quyền địa phương triển khai phương án cứu ngư dân bị nạn, tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến 9 giờ sáng ngày 27 -12, ngư dân cùng lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã tìm thấy được thuyền của ngư dân Nguyễn Mộng bị chìm, trôi dạt đến vùng biển thuộc hải phận xã Vinh Hải, cách hiện trường xảy ra tai nạn chừng 5km.

Được biết, ngư dân mất tích Nguyễn Hải là anh em ruột với chủ thuyền Nguyễn Mộng. Hiện nay, công cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích vẫn đang được huyện Phú Lộc triển khai để sớm tìm ra hai ngư dân mất tích.