Lật thuyền trên sông Sê Pôn, 1 người thiệt mạng

Rạng sáng 25/7, 4 người ở huyện Hướng Hoá gồm các anh Trương Đình Hòa (trú xã Tân Liên), Đặng Viết Kha, Nguyễn Ngọc Đức, Trần Trọng Bá (cùng trú khóm 4, thị trấn Khe Sanh) thuê thuyền máy do một người Lào điều khiển tại bến đò Nại Cửu để vượt sông Sê Pôn sang Lào làm việc.

Khi đến giữa dòng sông, do sóng to gió lớn thuyền đã bị lật úp. Ba người trên thuyền may mắn bơi được vào bờ, riêng anh Hòa bị nước nhấn chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và đến 7h sáng cùng ngày, thi thể của anh Hòa đã được tìm thấy.

Hiện tại gia đình đã đưa nạn nhân về quê an táng.

Theo Nguyễn Hương (Dân trí)