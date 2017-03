Lật xe container trên đèo Phước Tượng, quốc lộ 1A tắc nghẽn

Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường quốc lộ 1A tắc nghẽn hoàn toàn.

Các xe vận chuyển báo chí, thư tín hướng cũng bị kẹt cứng giữa đoàn xe rồng rắn nối đuôi nhau dài hơn 5km.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, đường trơn, xe container đổ đèo bị mất lái, xe đâm vào lan can bên phải đường và tự gây tai nạn. Rất may không có ai bị thương vong.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với CSGT Công an Phú Lộc huy động lực lượng, nỗ lực giải phóng hiện trường cho xe lưu thông. Tuy nhiên do trời mưa to, xe container có trọng tải lớn, lực lượng CSGT phải ba lần điều 3 xe cần cẩu đến mới chuyển dịch xe gặp nạn tấp vào một bên lề đường.

Đến 6g30 sáng nay, lực lượng CSGT đã điều tiết cho thông xe một chiều, mỗi lượt có khoảng 15-20 chiếc xe “bò” qua đèo Phước Tượng.

Theo NGUYÊN LINH (TTO)