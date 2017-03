Lật xe tải, 10 người thiệt mạng

Lúc 3 giờ 50 sáng 7-12, tại dốc Pù Huột trên quốc lộ 48C thuộc xã Bình Chuẩn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn lật xe chở gỗ làm 10 người chết, năm người bị thương. Toàn bộ số người chết đều ngụ xã Châu Lý, huyện miền núi Quỳ Hợp.

Gỗ, máu và nước mắt

Theo các nhân chứng sống sót, người dân và cán bộ xã Bình Chuẩn, đêm 6-12 có một người đến bản Ngọn, bản Cồn và Na Lạn (xã Châu Lý) thuê 14 người dân lên xe tải sang xã Xiêng My, huyện miền núi Tương Dương bốc gỗ thuê. Người điều khiển xe tải là anh Vương Đình Hạnh (trú bản Bù Lầu, xã Châu Lý). Đến 3 giờ sáng 7-12, các “cửu vạn” bốc đầy gỗ và xe bắt đầu theo quốc lộ 48C về thị trấn Quỳ Hợp. Lúc ấy có khoảng 10 người ngồi trên số gỗ sau thùng xe và bốn người ngồi trong buồng lái. Do xe tải chạy nhanh nên khi vượt qua dốc Pù Huột, một người trên xe rơi xuống mặt đường bị thương. Sau đó, xe tải mất lái và lật ngửa bên quốc lộ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra tai nạn, một số người bị thương nhẹ do hoảng sợ đã bỏ chạy. Chúng tôi vội đưa ngay sáu người bị thương nặng đến BV huyện Quỳ Hợp cấp cứu, sau đó rọi đèn pin, lật từng tấm gỗ giữa trời mưa để đưa các thi thể ra. Nhiều người nghe tin dữ của người thân đã vượt hơn 30 km đến hiện trường, không ít người đã ngất xỉu”.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải. Ảnh: ĐẮC LAM

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm xong hiện trường. Các thi thể được đưa về xã Châu Lý cho gia đình khâm liệm. Trong số người chết có hai anh em ruột là Lô Văn Minh và Lô Văn Thông, cùng trú bản Na Lạn. Ngoài ra, khi thi thể anh Vi Văn Việt vừa được đưa về bản Bù Lầu, gia đình lại nhận được tin anh Vi Văn Túi (em trai anh Việt) đã chết tại bệnh viện.

Cả xã trắng khăn tang

Chiều tối 7-12, ba nạn nhân bị thương nặng là Nguyễn Văn Thìn, Vi Văn Thích và Vương Đình Hạnh (lái xe tải) được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân Thích bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ xương trán phải, gây tụ máu và tụ khí. Em vợ anh Thích là Ca Văn Anh và hai người anh con bác ruột là Vi Văn Là và Vi Văn Hiếu đều đã thiệt mạng.

Khi chúng tôi đến xã Châu Lý, cả xã đang vọng tiếng đục đẽo gỗ làm quan tài. Hầu hết nạn nhân xấu số đều là anh em ruột hoặc có họ hàng với nhau. Ông Nguyễn Tĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Châu Lý, nói: “Những người chết đều là trụ cột trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Trong các nạn nhân, khó khăn nhất là gia đình hai anh em ruột Lô Văn Minh và Lô Văn Thông. Ông Lô Văn Hùng, cha của hai anh em, nghẹn ngào: “Vì hoàn cảnh quá khó khăn, hai anh em Minh, Thông ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi có ba người con, không ngờ cả hai con trai cùng ra đi như thế này”. Ai cũng ứa nước mắt khi chứng kiến ba đứa trẻ (lần lượt bốn tháng tuổi, một tuổi và hai tuổi) là con của hai anh ngây thơ bi bô bên thi thể người cha.

Em Lê Văn Phú (học lớp 10) đứng khóc bên quan tài cha là Lê Văn Lường. Ảnh: ĐẮC LAM

Cùng ngày, Đại tá Lữ Văn Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đến từng gia đình chia buồn và trao tiền hỗ trợ. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Bước đầu UBND tỉnh hỗ trợ mỗi người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng”.

22 m3 gỗ lậu trên xe

Theo người dân sống bên quốc lộ 48C, từ đầu năm đến nay tại điểm xảy ra tai nạn trên đã có năm vụ lật xe tải. Tuy nhiên, vụ lật xe lần này là thảm khốc nhất. Theo nhận định ban đầu, xe bị lật do chở quá tải và mất thắng. Sau khi xảy ra tai nạn, một số gỗ đã bị người dân tẩu tán.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết thêm: “UBND xã kiểm đếm tại hiện trường có 12 chiếc cột nhà to dài và 18 xà nhà đã được đục nhưng chưa bào trơn và hai phiến gỗ lớn để làm giong (phản gỗ). Tổng số lượng gỗ khoảng 22 m3”. Hiện trường vụ tai nạn cách Trạm kiểm lâm Bình Chuẩn chừng 300 m, khi bị tai nạn xe chở gỗ trên chưa qua trạm.

Có mặt tại hiện trường, ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Pù Hoạt, và một cán bộ Trạm kiểm lâm Bình Chuẩn cho biết: Nhận định ban đầu số gỗ trên thuộc nhóm 2 và nhóm 3, có nguồn gốc không hợp pháp. Còn theo ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, thì “số gỗ là bất hợp pháp, có thể được chặt từ Vườn quốc gia Pù Huống (Nghệ An) và đã được đục đẽo thành nhà thô. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan công an tiếp tục điều tra”.

Được biết chiều tối qua, chủ số gỗ lậu trên (trú thị trấn Quỳ Hợp) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

10 người bị thiệt mạng 1. Ca Văn Anh (trú bản Ngọn); 2. Vi Văn Cầm (bản Ngọn); 3. Vi Văn Nhỏ (bản Cồn); 4. Lê Văn Lường (bản Na Lạn); 5. Vi Văn Hiếu (bản Na Lạn); 6. Vi Văn Là (bản Na Lạn); 7. Lô Văn Minh (bản Na Lạn); 8. Lô Văn Thông (em trai anh Minh, trú bản Na Lạn); 9. Vi Văn Việt (bản Bù Lầu); 10. Vi Văn Túi (em trai anh Việt, trú bản Bù Lầu). Năm người bị thương 1. Vi Văn Dũng (bản Ngọn); 2. Vi Văn Dương (bản Ngọn); 3. Nguyễn Văn Thìn (bản Na Lạn); 4. Vi Văn Thích (bản Na Lạn); 5. Vương Đình Hạnh (bản Bù Lầu).

ĐẮC LAM