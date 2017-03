Lật xe trên đèo Bảo Lộc, bảy người bị thương nặng

Tại Lâm Đồng, một vụ lật xe khách nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai), khiến bảy người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, xe du lịch biển số 61H-9780 chở đầy hành khách đang chạy hướng Đà Lạt-TP.HCM, đến vị trí trên thì đâm vào vách núi và lật giữa đường.

Dưới gầm cầu Rạch Miễu (phía Tiền Giang), xe bồn biển số 63L-8415 đã tông vào một xe máy và cán chết hai anh em ruột. Nạn nhân là Nguyễn Quốc Hiếu và Nguyễn Quốc Thanh (cùng ngụ Tiền Giang).

Anh Tần Hoài Ân chở cha là ông Tần Bé (quê Hậu Giang) qua cầu Rạch Chiếc (TP.HCM). Do phát hiện đi nhầm làn đường xe tải, anh Ân đã thắng gấp và bị xe container 57L-0540 (chưa rõ danh tính tài xế) từ phía sau tông vào, khiến ông Bé tử vong.

Trên quốc lộ 1A (qua huyện Diễn Châu, Nghệ An), xe tải 37S-8663 phóng nhanh vượt ẩu, đâm vào xe máy do chị Phùng Thị Hường điều khiển, chở theo sau ba người cháu ruột (cùng ngụ Nghệ An). Vụ tai nạn khiến cháu Phùng Thị Thủy (bốn tuổi) chết tại chỗ. Ba người còn lại bị thương nặng. Lái xe đã đánh xe bỏ chạy nhưng bị CSGT bắt lại. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A ách tắc gần 5 km.

Anh Phạm Hoàng Xuân (ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển xe máy băng qua đường sắt địa bàn xã Mỹ Lộc do không quan sát nên bị tàu lửa tông chết tại chỗ. Được biết, anh Xuân đến thị trấn Bình Dương để đón bạn đi thi đại học về thì gặp nạn.

Một xe tải chở cát chạy trên quốc lộ 5, đến huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã đâm đổ dải phân cách chắn ngang cả hai làn đường. Vụ tai nạn làm quốc lộ 5 bị tắc kéo dài gần 10 km. Theo một số nhân chứng, xe tải gặp nạn do đánh gấp tay lái để tránh một nhóm thanh niên chui qua hàng rào phân cách.

VĂN TỐ - Đ.LAM - TX