Lật xe trên đèo Prenn, 36 người thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn và công tác cứu hộ



Theo Lâm Viên (TNO)

Vào thời điểm trên, xe du lịch BKS 83B-000.40 do tài xế tên Tú điều khiển chở 32 khách du lịch từ Đà Lạt về lại Cần Thơ thì gặp nạn.Theo thông tin ban đầu, khi xe qua một khúc cua tại km 223+700 QL20 (gần cuối đèo Prenn) thì bất ngờ xuất hiện ô tô chạy chiều ngược lại. Tài xế xe du lịch lách sang phải nên xe đâm vào vách núi, lật nghiêng rồi trượt dài thêm khoảng 40 mét mới dừng lại. Rất may xe không bị lao xuống vực.Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 du khách cùng tài xế và 3 phụ xe.Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận 15 người trong vụ tai nạn giao thông nói trên. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày đã có 6 người được xuất viện, chỉ còn lại 9 người tiếp tục điều trị.Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Lạt đã phong tỏa hai đầu đèo Prenn suốt nhiều giờ để phục vụ công tác cứu hộ. Đến 9 giờ 15 phút, việc cứu hộ xe khách bị nạn hoàn thành, xe cộ tiếp tục lưu thông trên đèo Prenn bình thường.