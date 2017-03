Lật xe trên đường Hồ Chí Minh, 21 người bị thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Hải đã có mặt tại BV Đa khoa tỉnh để thăm hỏi những người bị nạn và hỗ trợ 1 triệu đồng/người bị thương.

Chiều 13-2, anh Lê Hải Nam đi xe máy chở chị Ngô Thị Huệ dừng sát lề đường ở ngã tư Trần Phú-Nguyễn Thái Học (đối diện chợ Hàn, Đà Nẵng) nghe điện thoại. Bất ngờ, một xe tải từ phía sau đâm thẳng vào khiến xe máy lẫn hai nạn nhân lọt dưới gầm xe tải. Chị Huệ chết tại chỗ, anh Nam bị gãy tay chân, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi kéo lê chiếc xe máy hơn 15 m, xe tải tiếp tục tông vào xe đẩy bán trái cây của bà Bùi Thị Chí Nguyện đang đậu sát lề đường. Bà Nguyện may mắn chạy thoát nhưng chiếc xe cùng toàn bộ trái cây bị bắn tung tóe. Tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phó chủ tịch tỉnh Kon Tum trao tiền cho nạn nhân vụ lật xe trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: N.LINH

Vào lúc 10 giờ 10 ngày 13-2, tại vòng xoay ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) đã xảy ra vụ TNGT khiến một người chết và hai người khác bị thương nặng.

Đại tá Võ Văn Sáng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết nguyên nhân gây ra vụ TNGT trên do tài xế xe tải Trần Minh Luân chạy quá tốc độ tông vào đuôi xe du lịch do Trần Thanh Hải lái khiến xe này quay đầu 180 độ. Xe này đã cán một chiếc xe máy và kéo lê trên đường khoảng 15 m khiến bà Đỗ Thị Kim Thu (TP.HCM) chết tại chỗ, chồng bà Thu bị cán nát chân phải. Trước khi dừng hẳn, xe còn quẹt thêm một xe máy khác khiến chị Nguyễn Thị Tuyết (Đồng Nai) gãy chân trái. Trên xe du lịch có khoảng 10 người nước ngoài đều thoát được ra ngoài. Một phụ nữ ngất xỉu vì quá sợ hãi.

Sáng 13-2, quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) liên tục bị ùn tắc vì các vụ xe tải tự lật. Lúc 6 giờ 30, xe tải do tài xế Nguyễn Phi Hùng lái đã tự lao vào vách núi khiến tài xế này chết tại chỗ, hai người còn lại trên xe thoát nạn. Vụ tai nạn làm số bí đỏ chở trên xe đổ tràn ra đường. Các lực lượng chức năng phải huy động nhân công bốc dỡ toàn bộ hàng hóa sang xe khác rồi mới giải phóng xe bị nạn.

Rạng sáng cùng ngày, tại một khúc cua “tử thần” trên đèo Cả, một chiếc xe tải khác chở gạch ốp nền cũng đã tự lật, gây ùn tắc.

