Lật xuồng làm 4 người chết

Ngày 28/1/2012, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tìm vớt được 4 thi thể, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ bị chết đuối do lật xuồng trên sông Thị Tính xảy ra sáng 27/1- tức mồng 5 Tết.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Trần Vũ Ngọc Dung (sinh năm 1987), con trai là Đoàn Hiếu Ân (sinh năm 2005) và hai cháu là Nguyễn Thị Kim Huệ (sinh năm 2002) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (sinh năm 2005) cùng ở huyện Dầu Tiếng.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương: Khoảng 9h sáng 27/1 (mồng 5 Tết), chị Trần Vụ Ngọc Dung chèo xuồng chở con và 2 người cháu ra đập Hàng Nù vượt sông Thị Tính (thuộc ấp Giáng Hương, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng) để vớt bèo về chăn vịt. Do không biết bơi, cộng với sự hiếu động của trẻ nhỏ nên chiếc xuồng bị lật, gây ra vụ tai nạn đau lòng, khiến cả 4 người chết đuối.

Ông Nguyễn Thanh Phương nói: “Ngay khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân lật xuồng là do chị Dung không biết bơi, lại đi cùng với 3 đứa bé trên một chiếc xuồng rất nhỏ. Thêm vào đó, chiếc xuồng có một lỗ hổng với đường kính khoảng 15cm”.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Phương, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nước trên sông Thị Tính rất phẳng lặng. Tuy nhiên, độ sâu của sông chỗ chìm xuồng khoảng 4 m. Đây là vụ tai nạn thương tâm, mà nguyên nhân vẫn là do sự chủ quan của người lớn.

