“Lạy ông con ở bụi này”

Đến khu vực phường Vĩnh Thọ, Duy giật chiếc iPhone của chị G. rồi bỏ chạy. Tuy nhiên khi tẩu thoát, Duy đánh rơi chiếc điện thoại di động của mình, nạn nhân nhặt được đã giao nộp cho công an. Từ manh mối này, công an không khó mấy để lần ra kẻ cướp giật. Mới đây, công an bắt giữ Khoa và đang truy bắt Duy để xử lý. Cướp giật xong mà “để lại” điện thoại, chẳng khác nào kêu công an đến bắt!

AS