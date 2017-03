“Lên” chín, “xuống” một

- Điệu “cha cha cha” thì nhằm nhò gì. Nó “giật” theo điệu “disco” ấy chứ. Hổm rày các bà nội trợ đi ra chợ cứ phải khóc ròng vì giá cả. Tớ động viên bà xã: “Đừng quá lo lắng. Chỉ nay mai thôi giá cả sẽ xuống hàng loạt cho xem. Hãy đợi đấy!”.

- Cậu dựa vào đâu mà cho là giá cả sẽ xuống hàng loạt?

- Dựa vào giá xăng dầu thế giới. Thông tin mới nhất cho biết giá xăng dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục trượt dài do lượng tiêu thụ giảm. Giá dầu thô hiện đã giảm 23 xu trên sàn giao dịch New York và xuống tới mức chỉ còn 72,66 USD/thùng. Cũng trên sàn New York, giá xăng giảm 0,5 xu xuống còn 1,9086 USD/gallon. Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu thô quốc tế đã giảm hơn 11% do lượng tiêu thụ thực tế toàn cầu vẫn còn quá yếu ớt…

- Chỉ vì vậy mà cậu tin rằng giá cả hàng hóa trên thị trường chúng ta sẽ giảm hàng loạt?

- Chớ sao! Giá xăng dầu thế giới giảm như vậy tất nhiên giá xăng dầu trong nước phải giảm theo. Mà giá xăng dầu trong nước giảm thì phí vận chuyển hàng hóa sẽ giảm, giúp cho giá cả hàng hóa trên thị trường cũng giảm…

- Cậu đúng là người cả tin. Thiên hạ vẫn thường bảo rằng “sung” nhất ở nước ta chính là anh xăng dầu. Ảnh “lên” chín lần may ra mới có một lần “xuống”. Giá xăng dầu thế giới trượt dài như vậy mà cậu thấy giá xăng dầu trong nước vẫn tăng hoài đó thôi. Còn lâu cái anh xăng dầu xứ ta mới biết thương các bà nội trợ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU